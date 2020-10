Se billedserie Den danske detailhandel indtager førstepladsen i en ny nordisk omnichannel-undersøgelse, som det digitale konsulenthus IMPACT har udarbejdet.Pr-foto

Send til din ven. X Artiklen: Danske butikker bedst til salg på flere salgkanaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danske butikker bedst til salg på flere salgkanaler

Sjælland - 05. oktober 2020 kl. 08:45 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Den danske detailhandel indtager førstepladsen i en ny nordisk omnichannel-undersøgelse, som konsulenthuset IMPACT har udarbejdet. Undersøgelsen analyserer virksomhedernes digitale performance, og blandt de 10 virksomheder, der er bedst til at skabe en god kundeoplevelse på tværs af den fysiske butik og handel på nettet, er de otte danske. Undersøgelsen Omnichannel Index 2020 er den mest omfattende af sin slags, og den giver for første gang en reel indikation på, hvordan detailbranchen står rustet i forhold til Amazons kommende indtog i Danmark.

- De bedste virksomheder er gode til at bruge deres redskaber til at få kunderne ned i butikkerne og skabe en sammenhængende oplevelse. Det kan for eksempel være ved at guide kunden på livechat, ved at indkøbskurven følger med på tværs af forskellige platforme, eller ved at man på nettet kan se, hvor mange varer, der er tilbage i den fysiske butik, siger Kasper Holst, der er administrerende direktør i IMPACT.

For at kunne levere et præcist billede af de nordiske kunders omnichannel-oplevelse har IMPACT analyseret 253 virksomheders performance på 51 parametre. Der har været mystery shoppers hos samtlige virksomheder, som er blevet tildelt en samlet score på 0-100. Mens de danske virksomheder i gennemsnit har fået 46 point har både de norske og svenske fået 43, og blandt undersøgelsens 50 bedst placerede virksomheder er de 25 danske.

95 procent er ikke klar Kasper Holst fra IMPACT forklarer, at mange af virksomhederne er bedst på den indledende markedsføring, men når kunden er inde og har købt, klarer de sig mindre godt på loyalitetsprogrammer og service- og fastholdelsesfasen.

- Det er områder, hvor en spiller som Amazon, der sandsynligvis snart kommer til Danmark, er meget skarp. At indsamle data om kunderne er ekstremt vigtigt, for at man hele vejen igennem kan levere en personaliseret service med relevant indhold, tilføjer han.

Ud af undersøgelsens 51 parametre er 9 på forhånd blevet udpeget som basale for at kunne levere grundlæggende omnichannel-service, hvilket er essentielt i konkurrencen med Amazon. Kun fem procent af virksomhederne lever op til alle ni kriterier. Click & Collect er et af de udvalgte parametre, og det tilbydes ifølge undersøgelsen af 76 procent af de danske butikker, men flere gør ikke kunderne opmærksomme på det.

- Halvdelen af de danske butikker, der tilbyder Click & Collect, skriver det ikke en gang på produktsiden. Det er jo ganske nemt at rette op på, men ikke desto mindre et vigtigt forbedringspotentiale, siger Kasper Holst.

Langt fra top til bund IMPACT stod bag en tilsvarende undersøgelse sidste år, og i forhold til da er de danske virksomheder gået fra et samlet resultat på 33 til 46 i dag. Der er dog stor forskel på, hvor godt de enkelte virksomheder klarer sig. Mens topscorere som Elgiganten, Matas, Imerco, H&M og HiFi-Klubben scorer 70-80 point, ligger de dårligste på 15-20.

- Kigger vi på de enkelte brancher klarer elektronikbranchen sig bedst i undersøgelsen, og her har aktørerne også været rigtig gode i den opfølgende service- og fastholdelsesfase. Det er ekstremt vigtigt, da det også er en branche, hvor Amazon står stærkt, siger Kasper Holst.