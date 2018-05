Dansk vodka vinder guld i USA

For et par år siden begyndte 30-årige Dennis Jensen fra Vestsjælland at producere sin egen danske vodka, og nu har han netop vundet dobbelt guld for den i en stor international spirituskonkurrence i USA.

Hans vodka, der går under navnet Copenhagen Vodka, var nemlig i april repræsenteret ved The San Francisco World Spirits Competetition, hvor en række udenlandske dommere har blindsmagt og bedømt spiritusser fra hele verden.

Og da det kom til Dennis Jensens danske vodka, var dommerne altså ikke tvivl. De gav den allesammen guld, hvilket giver dobbelt guld, og det tog fusen på den 30-årige vodkamager.

- Jeg blev helt vildt glad. Ambitionen er jo at lave en sindssyg god vodka, en god dansk vodka og stærkt dansk brand, men jeg blev virkelig positivt overrasket. Det tog sgu lidt benene væk under mig, for jeg havde egentlig ikke regnet med det, så blev meget overrasket, siger han.

Over 2200 vodkaproducenter deltog i konkurrencen, hvor der blev uddelt bronze, sølv, guld og dobbelt guld.

- Det viser bare, at vi laver noget af verdens bedste vodka her i Danmark, og så er det forhåbentlig med til, at det får interesse i udlandet, siger Dennis Jensen.

Det er kun få dage siden, at han modtog beskeden om sin dobbelt guld-placering, og han kender endnu ikke begrundelsen, som forventes at blive offentliggjort den 7. maj. Med placeringen følger et certifikat og en guldmedalje til at sætte på vodkaflaskerne.

Copenhagen Vodka er lavet udelukkende på danske råvarer og har været på markedet siden 2016. Drømmen om at lave en helt igennem dansk vodka har dog været længe undervejs.

- Det er mange år siden, at jeg fik ideen. Jeg ville gerne lave et stærkt dansk brand, og så tog jeg mig sammen til at gøre det. Jeg har altid haft en stor forkærlighed for vodka, især god vodka. Der er mange gode, danske vodkaer i forvejen, men jeg ville gerne lave en, som skiltede lidt mere med det, siger Dennis Jensen og henviser til navnet Copenhagen Vodka.

Firmaet holder til på Vesterbro i København, hvor Dennis Jensen selv bor i dag, og vodkaen produceres på destilleriet Braunstein i Køge.