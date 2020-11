Socialdemokratiet ønsker, at alle prædikener, der ikke afholdes på dansk, skal oversættes. Målet er at tage livtag med rabiate imamer og hadprædikanter. Men forslaget skyder med spredehagl mod ikke bare muslismske menigheder, men også flere hundrede kristne menigheder, lyder kritikken. Foto: Kenn Thomsen.

Dansk-krav til prædikanter får hug: Skyder med spredehagl

Et kommende lovforslag fra regeringen, der skal sikre, at rabiate imamer og forkyndere ikke slipper afsted med at opfordre til had, terror eller diskrimination, risikerer at gå ud over tyske, færøske, grønlandske og internationale kirke-menigheder og det store flertal af fredelige muslimske menigheder.