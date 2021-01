600 erhvervsbiavlere i Danmark som Bo Englunn her på billedet presses af billig udenlandsk honning, der har oversvømmet det danske marked. Foto: Thomas Olsen. Foto: Thomas Olsen

Dansk honning i krise: Langt færre bier til foråret

Sjælland - 22. januar 2021 kl. 06:01 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Der bliver langt færre honningbier til at bestøve danske frugttræer, jordbær, kløvermarker og den omkringliggende natur, når vi når til foråret.

Danske biavlere er nemlig ved at blive udkonkurreret af billig udenlandsk honning, når danskerne skal fylde kurven i supermarkedet. Og det får flere erhvervsbiavlere til at drosle voldsomt ned for produktionen.

En af dem er Bo Egelunn, erhvervsbiavler vest for Munke Bjergby i Sorø Kommune.

Han har tidligere haft 300 bi-familier, men har nu kun lidt over det halve. Og han overvejer at skrue endnu mere ned for produktionen.

- Jeg har over 10 tons honning stående, som jeg ikke kan komme af med, og jeg kommer ud af 2020 med røde tal. Hvis ikke økonomien i det bliver bedre, bliver det svært for mig at få tingene til at hænge sammen, siger Bo Egelunn.

Forbrugerne bestemmer i sidste ende Andre biavlere har ifølge Danmarks Biavlerforening allerede måttet kaste håndklædet i ringen.

Årsagen er, at langt billigere honning fra især Ukraine, Sydamerika og Kina har oversvømmet det danske marked.

Lars Aarup, kommunikations- og analysechef hos dagligvarekæden Coop bekræfter, at den danske honning er presset af billigere udenlandske alternativer på hylderne i Coops butikker; Kvickly, SuperBrugsen, Dagli'Brugsen, Fakta og Irma.

- Generelt vil vi jo gerne støtte dansk produktion og danske arbejdspladser, og det gør vi også ved at holde danske varer, såsom honning, på hylderne og stille dem frem. Men til syvende og sidst er det forbrugerne, der bestemmer, hvad vi sælger. Og der spiller prisforskellen altså ind, siger han.

Biavlere: Forbrugere vildledes Ifølge biavlerne vil de danske forbrugere gerne købe danske varer.

Men det er ikke tydeligt nok, hvornår der er tale om dansk eller udenlandsk honning, mener de:

I Danmark er der cirka 600 biavlere, der er økonomisk afhængige af indtægten fra deres avl. Enten på fuld tid eller deltid.

Ifølge Danmarks Biavlerforening producerer de cirka 2500 tons honning hvert år og avlerne omsætter for cirka 60 millioner kroner.

Dertil kommer honningbiernes bestøvning af planter og frugt, som forskere fra Aarhus Universitet har anslået øger produkternes værdi med cirka en milliard kroner årligt.

Størstedelen af landets frugt-, bær- og planteavlere holder til i den østlige del af Danmark.

Omkring 20 procent af den honning, der sælges i Coops butikker er dansk honning, mens de 80 procent stammer fra udlandet.



Kilder: Danmarks Biavlerforening, Aarhus Universitet og Coop - Vi savner en tydeligere mærkningsordning, der fortæller, hvor honningen stammer fra. I dag er der honning med danskklingende navne i supermarkederne, som i virkeligheden er produceret i andre EU-lande eller helt uden for EU. Men det skal man næsten have briller på for at opdage, siger Rune Havgaard Sørensen, sekretariatsleder i Danmarks Biavlerforening.

Tidligere fødevareminister Mogens Jensen (S) bebudede i oktober sidste år, at han ville undersøge mulighederne for at indføre særlige danske mærkningsregler for honning, indtil der måtte komme nye fælles EU-regler på området. Det skulle ske efter spansk forbillede.

Men den idé er nu droppet af den nye fødevareminister Rasmus Prehn (S):

- Jeg mener at, vi er bedst stillet med fælles EU-regler og ikke ved, at de enkelte medlemslande laver deres egne nationale regler, siger Rasmus Prehn, der dog understreger, at »Danmark fortsat støtter en opstramning af reglerne«.