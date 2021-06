Banen bliver eftersået med nyt frø flere gange i sæsonen, så der er en frøbank i jorden, der løbende kan levere nye planter. Ud over at græsfrøene skal spire hurtigt, så banen kan holde sig stærk og hårdfør, spiller banens udseende også en væsentlig rolle. Foto: DLF

Dansk græs gør banerne til EM grønne

Sjælland - 11. juni 2021 kl. 12:03 Kontakt redaktionen

Der vil blive masser af lejlighed til at studere DLFs plænegræssorter i den månedlange EM-turnering i fodbold, der starter den 11. juni. Græs fra DLF er medspiller i 31 af de 51 kampe i turneringen, og der ligger dansk græs i København, Sct. Petersborg, Baku, Budapest, Amsterdam og London.

-Vi er glade for at DLF igen har et markant aftryk på EM, og vi glæder os til at kigge på flotte baner med dansk græs gennem hele turneringen frem til finalen på Wembley, siger Søren Halbye, der står i spidsen for DLF's aktiviteter i Europa.

Flot græstæppe i Parken Parken fik en ny hybridgræsbane i den første uge af maj - og den 19. maj blev banen første gang eftersået med Masterline Superliga blandingen fra DLF, der er sammensat af seks topsorter af alm. rajgræs, der scorer højt på slidstyrke, stresstolerance og udseende.

Daniel Madsen, der har været grounds manager i Parken gennem de seneste 15 år fortæller:

- Det er min opgave at passe banen op til og under EM-turneringen. Banen skal præstere sit ypperste og give det optimale grundlag for spillet. Det betyder, at den skal være jævn, tæt og fyldt med græs, så bolden ruller perfekt, og spillerne får en god oplevelse. Derfor bliver banen eftersået med nyt frø flere gange i sæsonen, så der er en frøbank i jorden, der løbende kan levere nye planter. Ud over at græsfrøene skal spire hurtigt, så banen kan holde sig stærk og hårdfør, spiller banens udseende også en væsentlig rolle. Det er vigtigt, at banen har en perfekt grøn farve, så den visuelt tager sig godt ud foran tilskuere, fans og tv-seere.

Banens 12. mand Eftersåningsblandingerne er i de fleste tilfælde sammensat af topsorter af alm. rajgræs, både de traditionelle som Columbine og Monroe, og de nye 4turf sorter (tetraploid alm. rajgræs), som DLF har udviklet fra sin planteforædling. De populære 4turf sorter er på få år blevet vigtige ingredienser i plæneblandinger til rullegræs og til eftersåning af fodboldbaner. Noget af det mest bemærkelsesværdige er den høje stresstolerance, som disse hårdføre sorter leverer, sammenlignet med standardsorter. Det kommer blandt andet til udtryk ved en markant bedre vinteroverlevelse og en bedre vinterfarve end normalt.

Det har sat en ny standard inden for plænegræs, og 4turf sorten Fabian blev for nylig kåret og optaget på en liste over de 20 mest innovative plantesorter i Europa.

De bedste 4turf-sorter er finbladede og skudtætte og har en fantastisk evne til at modstå sygdomme og tørke. Netop tørketolerance er en vigtig faktor, da det kræver mindre vanding, hvilket igen medvirker til en mindre risiko for svampeangreb i plænen. Private kunder kan også få adgang til 4turf sorterne gennem DLFs Turfline brand.

Verdens største DLF er verdens største inden for frø til foder og plæner, og Danmark er verdens største græsfrøeksporterende land med eksport til over 100 lande. DLFs 2.000 medarbejdere er i over 20 lande og koncernen omsætter for 7,4 mia. kr. DLF har gennem flere år været hovedleverandør til VM, OL og EM.

DLF's danske planteforædling har base i Store Heddinge på Stevns, og rensning og emballering af frø sker på afdelinger i blandt andet Randers, Hadsund, Odense, Ringsted, Aakirkeby og Nørre Alslev. Virksomhedens hovedsæde ligger i Roskilde.