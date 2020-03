Se billedserie Dansk Industri vil have flere mænd på barsel for at sikre, at kvinderne får bedre fat om karrierestigen. Det er nemlig til gavn for virksomhederne at have begge køn på lederposter og i bestyrelsen. Foto: Mie Neel

Dansk Industri tror mest på øremærket barsel for mænd

Sjælland - 07. marts 2020 kl. 08:15 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I Dansk Industri er Mette Fjord Sørensen, chef for forskning, videregående uddannelser og mangfoldighed, helt enig i med organisationen Kvinder i Bestyrelsers slogan: »Der mangler noget!«.

Men hun er noget skeptisk overfor forslaget om at gøre det lovpligtigt at lave stillingsopslag for bestyrelsesposter og lederstillinger.

Fremmer konkurrenceevne - Forslaget er sympatisk og positivt på mange måder. Vi anbefaler også, at virksomheder insisterer på at få en short list med mindst to kvinder på, når de bruger rekrutteringsbureauer til at ansætte topledere. Jeg er helt enig i, at udviklingen med at få flere kvinder i ledelse og bestyrelser går for langsomt, men jeg er ikke sikker på, at det er lovgivning, vi mangler, siger Mette Fjord Sørensen og tilføjer:

- Det er vigtigt for konkurrenceevnen, at bestyrelser ikke er sammensat af nogen, som ligner hinanden og kommer fra den samme kreds. Hvis man vil være innovativ, så kommer man ikke uden om, at det er nødvendigt at have nogen, som kan udfordre og se den anden kundekundegruppe. Men jeg mener, at man skal kigge bredere på, hvordan man får flere kvinder for bordenden.

DI: Se på Sverige Norge har kvoter for børsnoterede selskaber, hvor minimum 40 procent af hvert køn skal være repræsenteret i bestyrelsen. I Island er det lovpligtigt at have mindst 40 procent af hvert køn i bestyrelsen i virksomheder med over 50 ansatte.

Fakta Ifølge Danmarks Statistik er der 19 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer i danske virksomheder (inklusiv medarbejderrepræsentanter)

Over halvdelen af de 1.595 største danske virksomheder har ingen kvinder i bestyrelsen, viser tal fra Erhvervsstyrelsen (kun aktionærvalgte)

Institut for Menneskerettigheder fandt i 2018 ud fra Erhvervsstyrrelsens tal kun en større virksomhed i Region Sjælland, Karl Mertz Holding A/S fra Sakskøbing, med kvinder i bestyrelsen - to ud af fire bestyrelsesmedlemmer.

Men mindst en virksomhed omfattet af kriterierne, nemlig Sjællandske Medier A/S, blev overset af Institut for Menneskerettigheder. Sjællandske Medier A/S har fem kvinder (41 pct.) blandt 11 aktionærvalgte bestyrelsesmedlemmer (samt 40 pct. kvindelige ledere og redaktører). Men Sverige har 33 procent kvindelige bestyrelsesmedlemmer i de børsnoterede virksomheder. Vel at mærke uden kvoter.

- Vi ved, at øremærket barsel fremmer kvinders karriere. I Sverige tager en tredjedel af mændene barsel, det er blot 10 procent i Danmark, siger Mette Fjord Sørensen.

Hun påpeger samtidig, at den danske »Lov om måltal og politikker om det underrepræsenterede køn«, som fra 2013 har pålagt de største danske virksomheder at have måltal for kønsfordelingen i bestyrelse og ledelse, har gjort en forskel.

Lov har virket - Der skete noget, da den blev indført. Andelen af kvindelige ledere i den private sektor er steget fra 17,5 procent i 2010 til 30,3 procent i 2017 (den største andel kvindelige ledere er mellemledere, red.), og man skal huske, at kun hver 3. ansatte i den private sektor er kvinde.

Loven om måltal betyder, at børsnoterede virksomheder og virksomheder med over 250 ansatte, skal opstille måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i deres bestyrelse og øverste ledelsesorgan og have en politik for, hvordan de sikrer mere ligestilling.