Dansk Folkeparti får et kampvalg

Foreløbig har to regionsrådsmedlemmer nu meldt sig som bejlere til at stå øverst på stemmesedlen til regionsrådsvalget i novemeber 2021.

- Jeg har nu været medlem af regionsrådet i 3 år og der er stadig rigtig mange ting som Dansk Folkeparti skal arbejde for. Blandt andet mindre administration og flere varme hænder, bedre forhold for psykisk syge, ligesom Dansk Folkeparti ikke vil have udenlandske læger, hvis de ikke kan tale dansk og patienter dermed har svært ved at forstå lægen, udtaler Jan Herskov, der også mener, at der er behov for styrke samarbejdet og kommunikationen mellem regionrådsmedlemmerne og byrådsmedlemmerne i Dansk Folkeparti.