Dansk Erhverv: Det skal være slut med dem og os

Sjælland - 11. september 2020 kl. 08:27 Af Anders Spanggaard

Sjælland: I forbindelse med Dansk Erhvervs årsdag, der i går blev afviklet i Øksnehallen i København, lancerede Dansk Erhverv en ny vision. Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i. Det skal vi for at sikre fortsat velstand og muligheden for at kunne tilbyde verdens bedste velfærd.

Sammen med visionen rækker Dansk Erhverv hånden ud til beslutningstagerne og samfundet.

- Vi ønsker et opgør med »dem og os«. For verdens bedste erhvervsklima, velstand og velfærd er ikke hinandens modsætninger. Under coronaen har vi fundet ud af, at det private erhvervsliv og det offentlige ikke er hinandens modsætninger, men derimod hinandens forudsætninger, siger Brian Mikkelsen, administrerende direktør i Dansk Erhverv.

Han peger på, at jo bedre vilkår erhvervslivet får, desto større velfærd kan vi få råd til.

Statsminister Mette Frederiksen (S) var også tilstede på Dansk Erhvervs årsdag. Hun er imponeret over, hvor godt samarbejdet mellem det offentlige og det private erhvervsliv har fungeret under coronakrisen.

- I kastede jer uden tøven ind i arbejdet med at få os igennem pandemien, og det skal I have stor anerkendelse og tak for, sagde Mette Frederiksen.

Hun slog også fast, at efter hendes mening skal det gode samarbejde fortsætte. Det gælder eksempelvis inden for forskningen, hvor forskningen i offentligt regi og de private virksomheders forskere skal være langt bedre til at arbejde sammen i fremtiden.

- Danmark skal være et globalt udstillingsvindue. Vi har nogle af verdens dygtigste virksomheder og medarbejdere, og det skal vi udnytte, når det handler om de teknologiske svar på klimakrisen og covid 19-krisen, sagde Mette Frederiksen.

Ellemann ikke imponeret Den politiske oppositions leder, Jakob Ellemann-Jensen, formand for Venstre var også inviteret til Dansk Erhvervs årsdag. I sin tale slog han fast, at han absolut deler visionen om, at Danmark skal være verdens bedste land at drive virksomhed i.

- Jeg er også helt med på, at det er bydende nødvendigt, at vi investerer i forskning, hvis vi skal klare os i fremtiden. Virksomhederne kan i øjeblikket trække 130 procent af deres udgifter til forskning fra i skatten. Det er en midlertidig ordning, som vi gerne vil gøre permanent, men det vil regeringen ikke være med til, sagde Jakob Ellemann-Jensen og fortsatte:

- Skal vore virksomheder udvikle sig, kræver det adgang til kapital, og set i det lys er det helt skævt, at et flertal i Folketinget med regeringen i spidsen overvejer at sætte skatten på aktie-indkomster op. Det giver jo ikke flere lyst til at købe aktier og på den måde skaffe kapital til virksomhederne.

Venstres leder rundede af med at slå fast, at han bestemt ikke mener, at 23 skattestigninger på ialt 13 milliarder kroner, som et politisk flertal har besluttet, er vejen frem, hvis vi skal have et sundt erhvervsklima i Danmark.

Dansk Erhverv-prisen Som afslutning på Dansk Erhvervs årsdag overrakte kronprins Frederik Dansk Erhverv-prisen til en ekstraordinær iværksættervirksomhed.

Vinderen blev Radiobotics, der gennem machine learning hjælper læger med at aflæse scanningbilleder i rutinesager.