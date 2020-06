Kreditorerne har i dag nikket ja til en plan, der betyder, at herretøjskæden Tøjeksperten er reddet. Foto: Christian Mikkelsen. Foto: Foto: Christian Mikkelsen(Mik.)

Danmarks største herretøjskæde overlever

02. juni 2020

Danmark: Kreditorerne stemte i dag ja til rekonstruktionen af hårdt pressede PWT Group, der står bag herretøjskæden Tøjekperten.

Det er en uge siden, at PWT Group, der ejer Tøjeksperten, meldte ud, at man vil lukke 20 butikker og afskedige 180 medarbejdere. Dette skridt står fast.

Den vedtagne rekonstruktion betyder, at kreditorerne accepterer foreløbig at modtage 20 procent af deres tilgodehavender og har mulighed for at modtage op til i alt 30 procent. Den fremtidige ejerstruktur for PWT

Group A/S vil fremover bestå af administrerende direktør, Ole Koch Hansen og medlemmer af den øvrige ledelsesgruppe i PWT Management som hovedejer samt med en gruppe eksterne investorer, der udgøres af tidligere obligationsejere i PWT

Holding A/S. Ejerne indskyder som en del af rekonstruktionen 20 millioner kroner i ny kapital, ligesom selskabets bank med rekonstruktionens vedtagelse har stillet ny finansiering til rådighed med 125 millioner kroner.

- Det er en god dag for PWT Group. Vi er både taknemmelige og ydmyge over for den store opbakning, vi er blevet mødt med fra vores samarbejdspartnere og kreditorer i denne meget vanskelige situation, siger CEO

i PWT Group, Ole Koch Hansen.

Det hidtidige ejerselskab, PWT Holding A/S, afvikles som led i rekonstruktionen, og i den forbindelse udtræder kapitalfonden Polaris af ejerkredsen.

- Det er det rigtige skridt for at medvirke til en reorganisering af PWT og give selskabet et godt afsæt for sin videre færd, og vi ønsker PWT alt det bedste, siger Allan Bach Pedersen, partner i Polaris.

Ole Koch Hansen, administrerende direktør i PWT Group lægger vægt på, at kreditorerne, samarbejdspartnerne, banken og de mange dygtige medarbejdere har vist PWT Group stor tillid, så man nu står med en stærk og tilpasset virksomhed, der kan fortsætte den gode udvikling, som PWT Group har fulgt i 2019 og de første måneder af 2020, indtil coronakrisen ramte Danmark.

- Løsningen har krævet hårdt arbejde og velvilje fra alle parter, men vi har sammen etableret grundlaget for et stærkt PWT - til glæde for kunder, leverandører og medarbejdere, siger Ole Koch Hansen.

Han tilføjer, at processen har betydet, at man kan videreføre en markant og dybt rodfæstet tøjvirksomhed i markedet, der med de stærkeste butikker, brands, og velvalgte geografiske markeder fremadrettet vil udgøre en stærk samarbejdspartner for kunder, leverandører og udlejere.

Tøjeksperten i Haslev, Ringsted, Nykøbing Sjælland, Høng, Kalundborg og Vordingborg bliver ikke en del af de planlagte lukninger, da butikkerne er privatejede. De har blot en samarbejdsaftale med PWT og Tøjeksperten.