Se billedserie EM 1984 var det danske fodboldlandsholds helt store gennembrud - men det endte med en rigtig r..tur, da Preben Elkjær brændte det afgørende straffespark mod Spanien. Elkjærs bukser fortæller historien i sig selv. Foto: Scanpix Foto: Morten Langkilde/Ritzau Scanpix

Send til din ven. X Artiklen: Danmarks europæiske rutsjetur Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Danmarks europæiske rutsjetur

Af Christian Dahl

Sjælland - 28. december 2020 kl. 22:33 Kontakt redaktionen

Guldet i 1992 og gennembruddet i 1984 er de to ubetingede højdepunkter i fodbold-EM's historie set med danske øjne.

Sommeren 2020 skulle have været et nyt højdepunkt i den 16. EM-slutrunde 60 år efter den første. En slutrunde, hvor Danmark for første gang skulle spille på hjemmebane, når København sammen med 11 andre byer skulle være værtsby.

Når slutrunden bliver spillet til sommer, bliver det for anden gang med 24 deltagende hold. Et noget andet set up end ved premieren i 1960, hvor der var fire hold i slutrunden - og blot 17 i kvalifikationsturneringen.

Det europæiske fodboldforbund UEFA blev etableret i 1954, og allerede i 1958 startede kvalifikationsturneringen til det første europæiske mesterskab. Dengang hed turneringen dog Nations Cup, og kvalifikationen foregik som en cupturnering.

Danmark har været tilmeldt samtlige kvalifikationsturneringer, men i 1959 tabte holdet samlet til Tjekkoslovakiet, som vandt 5-1 i Brno, efter det var blevet 2-2 i København i første kamp. Derfor var Danmark ikke med, da Sovjetunionen vandt det første EM efter en overtidssejr over Jugoslavien. Altså en finale mellem to nationer, der ikke længere eksisterer.

Til gengæld kvalificerede Danmark sig til OL i 1960. Her nåede holdet finalen, som blev tabt 1-3 til Jugoslavien. Det var med spillere som Harald Nielsen og Tommy Troelsen, Henning Enoksen og målmanden Henry From, der blev berømt for sin tyggegummiredning af et straffespark mod Ungarn i semifinalen.

Harald Nielsen blev en stor stjerne som professionel i Italien, men hans landsholds- karriere blev kort, da Danmark som et af få lande holdt strengt på at stille med amatørspillere.

Det betød, at Danmark havde svært ved at klare sig i konkurrencen med lande, der tillod professionelle spillere på landsholdet.

Kontinentets bedste Danmark havde ellers været blandt de førende fodboldnationer i Europa og var blandt stifterne af det internationale fodboldforbund FIFA i 1904.

To år senere vandt Danmark guld ved de mellemolympiske lege i Athen i 1906.

Turneringen i 1906 anerkendes i dag ikke af Den internationale Olympiske Komite, og DBU regner heller ikke landskampene som officielle. Reelt stillede Danmark med et afbudsramt byhold fra København, som uden problemer vandt turneringen, der i øvrigt havde deltagelse af byhold fra Smyrna, Athen og Saloniki. I finalen førte Danmark 9-0 over Athen ved pausen, hvorefter athenerne valgte at blive væk fra anden halvleg.

Fodbold var også på OL-programmet i 1900 og 1904, men i lighed med de mellemolympiske lege i 1906 var det ikke med landshold, men med byhold, og i 1900 var det blot en opvisningssport uden medaljeuddeling.

Der var da også kun en enkelt genganger fra 1906-holdet med, da Danmark spillede sin første officielle landskamp ved OL i London i 1908. Fodboldturneringen var et rent europæisk anliggende, og efter sejre på 9-0 og 17-1 over Frankrigs B-hold og A-hold var Danmark klar til finalen.

Det blev dog til nederlag til Storbritannien på 2-0 i OL-finalen, og fire år senere ved OL i Stockholm tabte Danmark igen finalen til Storbritannien. Denne gang med 4-2.

Men Danmark var anerkendt som kontinentets førende landshold, og Sophus Krølben Nielsens 10 mål i 1908 mod Frankrigs A-hold blev en rekord, der kom til at stå, indtil Archie Thompson scorede 13 mål i Australiens sejr på 31-0 over Samoa i 2001.

Da den olympiske fodboldturnering reelt var et europæisk anliggende, var det ikke helt unaturligt, at Henri Delaunay, der blev UEFA's første generalsekretær, allerede i 1927 som bestyrelsesmedlem i FIFA foreslog et europæisk mesterskab. Det kom altså først i 1960, mens Henri Delaunay sammen med Jules Rimet havde større held med at stable VM på benene, som for første gang blev afviklet i 1930.

Henri Delaunay døde, inden det første EM blev spillet, men EM-trofæet bærer i dag hans navn. Jules Rimet kom til at lægge navn til VM-pokalen, som Brasilien i 1970 vandt til ejendom efter at have vundet VM for tredje gang.

Med indførelsen af VM blev det samtidig til et opgør mellem FIFA og Den internationale olympiske komite. Derfor var fodbold slet ikke på OL-programmet i 1932, og fra 1936 til 1984 var OL udelukkende for amatør-spillere.

Faldet fra tronen OL-finalen i 1912 markerede på mange måder afslutningen på Danmarks europæiske dominans.

I 1920 røg holdet skuffende ud i første runde, og først efter anden verdenskrig kom Danmark igen til OL. På det tidspunkt havde VM i fodbold overtaget rollen som den vigtigste fodboldturnering, og her kom Danmark først med i 1986.

Det blev til OL-bronze i 1948 og altså sølv i 1960, hvor den første EM-slutrunde også blev afviklet.

I 1964 kvalificerede Danmark sig for første gang til EM-slutrunden.

Danmark måtte dog ud i en tredje kamp efter to gange at have spillet uafgjort mod Luxembourg i den afgørende kvalifikationsrunde. Men med 1-0 lykkedes det at kvalificere sig til slutrunden i Spanien efter i de to første kvalifikationsrunder at have slået Malta og Albanien.

Men Danmarks amatørhold havde det svært - især mod østblokkens statsamatører, og efter nederlag på 0-3 til Sovjetunionen i første kamp ved slutrunden i 1964, tabte Danmark bronzekampen med 1-3 til Ungarn på Nou Camp. Bent Hansen var Danmarks eneste genganger fra finalen ved OL i 1960 til bronzekampen ved EM i 1964.

Systemet med blot fire hold i slutrunden fortsatte frem til og med 1976. Efter spansk sejr i 1964 og italiensk i 1968 blev det Vesttyskland, der dominerede 1970'erne.

Med EM-guld i 1972 og 1980 samt -sølv i 1976 - foruden VM-guld i 1974 og -sølv i 1970 - var Vesttyskland den dominerende nation.

En ny storhedstid Danmark ophævede allerede i 1971 delvist amatørkravet på landsholdet, men der skulle hjælp fra Vesttyskland til, før Danmark for alvor blev relanceret i den europæiske fodboldelite.

Sepp Piontek havde som spiller kortvarigt spillet sammen med den danske landsholdsanfører Per Røntved i Werder Bremen. Han blev hentet fra et landstrænerjob på Haiti, og under hans ledelse rejste det danske landshold sig.

EM-slutrunden blev i 1980 udvidet til otte hold, men det var først i 1984, at Danmark igen kvalificerede sig.

Anført af Sepp Piontek havde det danske landshold med stjerner som Per Røntved og Årets spiller i Europa 1977, Allan Simonsen, vist klassen ved i 1981 at slå de senere verdensmestre Italien i kvalifikationen til VM i 1982. Og i kvalifikationen til EM i 1984 vandt Danmark i 1983 1-0 over England på Wembley. Dermed fik holdet en sen hævn for finalenederlagene til Storbritannien ved OL i 1908 og 1912, og Danmark kom i modsætning til England med til slutrunden i Frankrig.

På det tidspunkt var Per Røntved stoppet, og Allan Simonsen brækkede benet i åbningskampen mod Frankrig. Men Danmark stillede med en række spillere, der i dag regnes for nogle af alletiders bedste landsholdsspillere i form af Preben Elkjær, Michael Laudrup, Morten Olsen, Søren Lerby, Frank Arnesen, Jesper Olsen og flere andre.

Danmark nåede semifinalen, men røg ud efter en straffesparkskonkurrence, hvor Preben Elkjær brændte for Danmark på Stade Gerland i Lyon.

I virkeligheden var bølgen med 1980'er-landsholdet og roliganbevægelsen startet, men efter EM i 1984 brød den for alvor igennem. Danmark havde et landshold, der kunne bide skeer med de store - og Danmark havde et publikum, der kunne tage kampen op med andre landes tilhængere. Altså hvad angår lyd, engagement og festligheder. For de danske roligans gjorde netop en dyd ud af, at det var en fredelig fest - i modsætning til de engelske hooligans.

80'er-landsholdet bød også de danske fans på en mindeværdig VM-slutrunde - Danmarks første - i 1986, men EM i 1988 blev et totalt flop.

Danmark tabte de tre indledende kampe mod Spanien, Vesttyskland og Italien, og slutrunden blev en svanesang for en række af heltene fra 1984.

Et ny kuld stjerner var dog på vej frem, og var det ikke for en fodfejl af Danmark, hvor holdet ulovligt brugte Per Frimann, så havde Danmark også kvalificeret sig til OL i 1988.

Guldet i 1992 Der var dog ingen forventninger til Danmark i 1992.

Danmark havde misset kvalifikationen til EM, men urolighederne i Jugoslavien gjorde, at Jugoslavien blev udelukket, og Danmark kom med i stedet.

Der er skrevet bøger og lavet film om den danske triumf. Her kan vi således nøjes med at konstatere, at Danmark efter uafgjort mod England og nederlag til Sverige i den indledende pulje endte med at slå Frankrigs verdensstjerner i den afgørende gruppekamp. Derefter ventede de forsvarende europamestre Holland i en mindeværdig semifinale, som Danmark vandt efter straffesparkskonkurrence. I finalen vandt Danmark 2-0 over Tyskland på mål af John Faxe Jensen og Kim Vilfort.

Turneringen var den første internationale fodboldturnering med et samlet tysk hold. I 1990 var Vesttyskland blevet verdensmestre, men i 1992 stillede Tyskland altså op som et samlet hold for første gang siden Anden Verdenskrig.

EM-guldet gav stor jubel i Danmark, og en række af spillerne fik flotte karrierer i Europa med Brian Laudrup og Peter Schmeichel som de to største.

Selv om der var blevet et tysk landshold mindre, betød opløsningen af Sovjetunionen og Jugoslavien, at der pludselig var mange flere europæiske lande. I 1996 blev EM udvidet til 16 hold i slutrunden. Det blev nu ingen dansk succes. Som i 1992 blev det til en sejr, en uafgjort og et nederlag, men denne gang gik Danmark ikke videre fra puljen.

Fra 1984 til 2004 deltog Danmark i alle seks EM-slutrunder. men det mislykkedes at kvalificere sig til EM i 2008 i Østrig/Schweiz. Det kiksede også med EM i Frankrig i 2016, men Danmark har deltaget i kvalifikationen til samtlige EM-slutrunder.

Slutrunden i 2016 var ellers som den første udvidet til 24 deltagerlande.

Der er også 24 lande med, når EM skal afvikles til sommer. Her skal Danmark i sin første kamp møde Finland i Parken i København den 12. juni.

EM's åbningskamp spilles efter planen den 11. juni i Rom, hvor Italien møder Tyrkiet.