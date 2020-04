Der skal lys i vinduerne på 75 års dagen for Danmarks befrielse den 4. maj. DR markerer også dagen med en direkte udsendelse.

Danmarks befrielse fejres fra baggården

Når Danmark på mandag den 4. maj kan fejre 75 års dagen for Danmarks befrielse efter 2. Verdenskrig, så sker det på DR med en direkte tv-udsendelse fra en boligkarré i København, hvor live-publikummet er beboerne, der ser og hører med fra deres hjem og deres altaner.

4. maj er det 75 år siden, at Danmark igen blev et frit land. Præcis klokken 20.36 kom meldingen fra BBC om, at de tyske tropper i Danmark havde overgivet sig. DR tænder lys og dagen fejres i DR med udsendelsen klokken 20.00-21.00.