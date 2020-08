Foreløbig er 79 af de knap 600 ansatte, der blev testet på Danish Crowns slagteri i Ringsted i sidste uge, smittet med Covid-19. Resultaterne af test, der blev foretaget på cirka 300 ansatte mandag, afventer man stadig. Billedet her er taget ved en tidligere lejlighed. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen

Danish Crown: Opfordrer alle ansatte, der har været i udlandet, til at blive testet

04. august 2020 kl. 12:25

Danish Crown har ikke umiddelbart flere tiltag i støbeskeen for at bremse udbruddet af Covid-19 blandt deres ansatte. Hverken på slagteriet i Ringsted, hvor foreløbig 79 ud af cirka 900 ansatte er smittet, eller på koncernens fem øvrige danske slagterier.

Mandag indførte man temperaturkontrol af alle koncernes ansatte, når de møder ind på job, uanset hvor i landet de arbejder, ligesom man tester alle ansatte i Ringsted hver uge. Men her stopper det også indtil videre:

- Vi evaluerer hele tiden vores indsats i samarbejde med myndighederne. Vi er ved at se på, om der enkeltpersoner, der skal beskyttes ekstra, fordi de kan være udsatte. Men ellers har vi ikke nogen gennemgribende tiltag på vej lige nu, siger Jens Hansen, pressechef i Danish Crown.

Smitteudbruddet i Ringsted blev først konstateret hos en slagteriarbejder, der kommer fra Polen, og mange af de øvrige første smittede ansatte har ligeledes polsk baggrund.

En del af dem arbejder ikke bare sammen, men bor også sammen i små lejligheder. Ifølge flere medier har flere af de udenlandske ansatte været i Polen for nylig, inden de blev syge.

Men om det har spillet ind på udbruddet er uklart.

Styrelsen for Patientsikkerhed, der har ansvaret for kontaktopsporing og inddæmning af smitten oplyser, at man ikke ønsker at gå ind i detaljer i den konkrete sag.

Jens Hansen fortæller, at slagterikoncernen ikke har mulighed for at kræve, at ansatte, der har været i udlandet møder ind på arbejde med en negativ test.

- Det kan vi ikke kræve i forhold til den overenskomst, vi har. Det, vi gør og har gjort, er at vi opfordrer alle, uanset om de er udlændinge eller danske statsborgere, som kommer hjem fra udlandet, til at lade sig teste, inden de kommer ind på arbejde. Det gælder ikke kun i Ringsted, men alle vores arbejdspladser og alle medarbejdere, inklusiv mig selv, siger han.

Jens Hansen fortæller, at Danish Crown for deres vedkommende har stillet en polsk tolk til rådighed, så man sikrer, at alle medarbejdere - uanset baggrund - får den information fra myndighederne, de skal have.

Smitteudbruddet på slagteriet i Ringsted er langtfra første gang, der er opstået corona-udbrud på et slagteri.

I Tyskland eksempelvis har der også været smitteudbrud på flere slagterier, hvor de ansatte har boet meget tæt i boliger, som slagteriet har stillet til rådighed.

Men ifølge Jens Hansen kan man ikke sammenligne forholdene på udenlandske slagterier med dem i Danmark.

- Det gælder både arbejdsforhold, boligforhold og lønforhold. I Tyskland stiller slagterierne boliger til rådighed for deres ansatte. Det har vi ingen indflydelse på i Danmark, siger han, og fortsætter:

- I Tyskland er mindstelønnen for en slagteriansat omkring 80 kroner. I Danmark tjener en slagterimedarbejder i snit omkring 200 kroner i timen, altså en årsløn over på 300.000 kroner. Der er ingen, der er så at sige er tvunget til at bo meget tæt. Hvordan folk bor, er ikke noget, vi er inde over, siger Jens Hansen.

Slagteri-koncernen oplyser, at alle 900 ansatte - fraregnet enkelte medarbejdere, der stadig ikke er vendt tilbage efter ferie, nu er testet. Omkring 300 blev testet mandag, og svarende på de test, afventer man stadig.

