Artiklen: Dagens tal for Covid-19 og vacciner: Over 500.000 danskere er nu vaccineret første gang

Dagens tal for Covid-19 og vacciner: Over 500.000 danskere er nu vaccineret første gang

Men på grund af tekniske problemer med SSI server natten til lørdag dækker opgørelserne for covid-19 prøvesvar i dag over 21 timer mod normalt 24 timer. Dagens nøgletal er derfor understimerede.

Se hvornår du kan forvente at få vaccinen på vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

Men også i flere sjællandske er ligger smittetallet under 50 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge. Men smittetallet er stigende i flere kommuner.

En række kommuner i Jylland og Fyn har under 50 smittede pr. 100.000 den sidste uge som tidligere var sundhedsmyndighedernes bekymringsgrænsen. (se kort) Øst for Storebælt er smittetallet højere, viser Sn.dk’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk).

Over 4,4 millioner danskere er blevet testet, i alt er der udført over 17,9 mio. test.

Sådan udvikler antallet af indlagte sig

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, der opgøres hver tirsdag, var der 2. marts 36 indlagte med Covid-19 i Region Sjælland. I Region Hovedstaden var der 110 indlagte.

Som grafen over indlæggelsestallene nedenfor viser, så er der nu sket et fald i antallet af indlagte efter en periode med voldsom stigning. Det sker i kølvandet på den seneste nedlukning, der begyndte i julen og er fortsat ind i januar, er antallet af indlagte begyndt at dale på landsplan(Grøn kurve).