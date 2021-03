Artiklen: Dagens tal for Covid-19 og vacciner: Knap 1000 personer er konstateret smittet

964 mennesker er konstateret smittet med Covid-19 i løbet af det seneste døgn, oplyser Statens Serum Institut.

254.788 personer fik fortaget PCR-test og 94.415 har taget en antigen-test det seneste døgn.

Én person er døde på grund af virussen det seneste døgn. I alt er der nu 241emennesker, der har mistet livet med Covid-19 i Danmark.

Bemærk: Grundet tekniske problemer hos en testudbyder i går d. 27. marts kan dagens tal være overestimeret. Bemærk også, at dagens tal kun indeholder data for 23 timer i stedet for de normale 24 timer som følge af overgangen til sommertid.