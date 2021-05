Artiklen: Dagens tal for Covid-19 og vacciner: Højeste smittetal i fire måneder

Dagens tal for Covid-19 og vacciner: Højeste smittetal i fire måneder

Det viser de nyeste tal fra Statens serum Institut over Corona-pandemien det seneste døgn i Danmark.

Det er det højeste antal smittede på et døgn siden januar.

Se hvornår du kan forvente at få vaccinen på vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

1.415.117 danskere er nu vaccineret første gang. Det svarer til 24,2 procent af befolkningen.740.184 er færdigvaccineret med 2. stik. Det svarer til at 12,7 procent af befolkningen er nu færdigvaccinerede.

Ét sogn lukket ned

En række kommuner i Jylland og Fyn har fortsat under 50 smittede pr. 100.000 den sidste uge (se kort). Smittetallet på Sjælland er højere, især jo længere Østpå, man kommer.

Flere sjællandske kommuner har i de seneste daget nået et smitteniveau med over 100 smittede pr. 100.000 borgere.

Det viser Sn.dk’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk)

Smittetallet følges nu også helt ned på de enkelte sogne i landet.

Et sogn lukkes ned, hvis smittetallet overstiger tre grænser. Grænsen er blevet lempet en smule med virkning fra 30. april

1) Et smittetal, der svarer til over 500 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge. (Grænsen var tidligere 400.)

2) Hvis antallet af positive test er 2,5 procent eller mere. (Grænsen var tidligere 2.)

3) Hvis det reelle antal smittede overstiger 20 borgere den seneste uge.

Ifølge de nye regler åbnes der op for, at kommunen og sundhedsmyndigheder i fællesskab kan beslutte at skoler og ungdomsuddannelser kan gå fri af nedlukningen, hvis det vurderes som forsvarligt.

På nedenstående liste kan du se, hvilke sogne, der lige nu er lukket ned.

I skrivende stund er kun ét sogn lukket ned.