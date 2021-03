Artiklen: Dagens tal for Covid-19 og vacciner: 679 smittede og 216 indlagte

Dagens tal for Covid-19 og vacciner: 679 smittede og 216 indlagte

Se hvornår du kan forvente at få vaccinen på vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

Stigende smittetal på Sjælland

En række kommuner i Jylland og Fyn har fortsat under 50 smittede pr. 100.000 den sidste uge (se kort). Men generelt er smittetallet stigende, og i stadig flere kommuner over 100 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

Flere kommuner på den københavnske vestegn ligger over 300 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Det viser Sn.dk’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk)