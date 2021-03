Artiklen: Dagens tal for Covid-19 og vacciner: 216 indlagte - to personer er døde

Dagens tal for Covid-19 og vacciner: 216 indlagte - to personer er døde

To personer er døde på grund af virussen det seneste døgn. I alt er der nu 2405 mennesker, der har mistet livet med Covid-19 i Danmark.

863 mennesker er konstateret smittet med Covid-19 i løbet af det seneste døgn. Statens Serum Institut er siden 10. marts begyndt at inkludere alle positive test - både kvik- og PCR-test, udført af private og af det offentlige. 824 er konstateret smittet i det seneste døgn ved den mest præcise PCR-test.

Se hvornår du kan forvente at få vaccinen på vaccinationskalenderen fra Sundhedsstyrelsen.

Stigende smittetal på Sjælland

En række kommuner i Jylland og Fyn har fortsat under 50 smittede pr. 100.000 den sidste uge (se kort). Men generelt er smittetallet stigende, og i stadig flere kommuner over 100 smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge.

Flere kommuner på den københavnske vestegn ligger over 300 smittede pr. 100.000 indbyggere.

Det viser Sn.dk’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk)