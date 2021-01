Dagens tal for Covid-19 og vaccinationer: Smittetallet er faldet under 800 - Flere er blevet indlagt

Covid-19 er spredt i hele samfundet, og selv om antallet af smittede er faldende, er der fortsat mange indlagte, og risiko for eksplosiv stigning, når britisk, mere smitsom mutation kommer til at dominere. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Foto: Thomas Olsen