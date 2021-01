Covid-19 er spredt i hele samfundet, og selv om antallet af smittede er faldende, er der fortsat mange indlagte, og risiko for eksplosiv stigning, når britisk, mere smitsom mutation kommer til at dominere. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens tal for Covid-19 og vaccinationer: Markant flere smittede, men færre indlagte

886 mennesker er konstateret smittet med Covid-19 i det seneste døgn ud af 111.069 prøver.Det er en markant stigning i antallet af smittede, sammenlignet med de foregående dage. Men det skal også ses i lyset af, der antallet af prøver ligger meget højt.

Der er i alt 771 indlagte. Det er 21 færre end for et døgn siden, og 46 færre end for to døgn siden.

Yderligere 35 mennesker er døde med Covid-19.

I alt har 1872 mennesker nu mistet livet med Covid-19 i Danmark.