Covid-19 er spredt i hele samfundet, og antallet af smittede stiger. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens tal for Covid-19 og vaccinationer: Andet døgn med under 1000 smittede

Obs. Grundet tekniske problemer hos Statens Serum Institut blev der ikke opdateret Covid-19-tal 14. januar. Nøgletallene i dag inkluderer prøvesvar for mere end et døgn. Dagens nøgletal er derfor overestimerede.

137 personer på landsplan er indlagt på intensiv, hvoraf de 86 er i respirator.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, der opgøres hver tirsdag, var der 12. januar 163 indlagte med Covid-19 i Region Sjælland. I Region Hovedstaden var der 463 indlagte.

Det er, som grafen over indlæggelsestallene nedenfor viser, voldsomme stigninger i de to regioner over de sidste dage og uger.

Begge regioner udskyder alle ikke-akutte operationer. Det samme gælder mange ikke-akutte behandlinger. Patienter, der ikke kan vente på behandling - fx kræftpatienter - kan blive overført til udredning og behandling i Region Syddanmark.