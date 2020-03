Dagens positive: Influenza- epidemi kvalt af isolationen

Måske vi øjner et lyspunkt i coronamørket, for kortlægningen af den årlige influenza viser et meget brat fald i antal smittede.

- Det ser ud til, at alle de tiltag, vi gør for at bremse coronavirusset Covid-19, virker på udbredelsen af influenza. Influenza har en inkubationstid på en til tre dage, og Covid-19 har en inkubationstid på fire til 12 dage, men det er et lyspunkt i denne depressive tid. Influenzaen er faktisk kvalt. Måske ser vi positiv udvikling for Covid-19 om en uges tid, siger regionsrådsmedlem i Region Hovedstaden Jacob Rosenberg (K), som er professor og overlæge i mavetarmsygdomme på Herlev Hospital.