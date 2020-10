Antallet af indlagte er stadig lavt, men sygdommen er stadig i samfundet. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens nye Corona-tal: Stigning i smittetal

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag den 6. oktober, at kontakttallet, der har ligget helt oppe på 1,5 nu er faldet til 0,8. Det betyder, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 8 mennesker.

Det er lidt flere end i går, men dog på et lavere i niveau i sidste uge, hvor der flere dage var over 500 nye smittede.

Det seneste døgn er 446 mennesker blevet testet positive for Covid-19. Det viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, der opgøres hver tirsdag, var der tirsdag 15 indlagte med Covid-19 i Region Sjælland, ingen af dem var indlagt på intensiv.

I Region Hovedstaden var der tirsdag 55 indlagte, ni indlagt på intensiv, og ud af dem trak de syv vejret ved hjælp af respirator.

Særlige begrænsninger gælder fortsat i hele landet - fx påbudt mundbind i offentlig transport, taxaer, restauranter, cafeer, på sygehuset og hos lægen samt forsamlingsforbud på over 50.

I mange kommuner på Sjælland ligger smittetallet fortsat over de kritiske 20 ud af 100.000 borgere, og flere kommuner har over 30 ud 100.000 borgere, hvilket ville betyde krav om karantæne efter hjemkomst, hvis kommunen var et land.

Det viser SN.DK’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk) fra i dag og en uge siden. (Se kortet nedenfor)