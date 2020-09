Antallet af indlagte er stadig lavt, men sygdommen er stadig i samfundet. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens nye Corona-tal: Smittetal stiger overalt

I det seneste døgn er 454 mennesker blevet testet positive for Covid-19, viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

På landsplan er antal smittede pr. 100.000 i gennemsnit 40, oplyser Kåre Mølbak, Statens Serum Institut.

Fra kun at have haft særlige begrænsninger i københavnsområdet udvides det nu til at dække hele landet.

Smitten er pr. 100.000 indbyggere er steget i mange kommuner de sidste syv dage.

Det viser tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk) som Sn.dk har bearbejdet. (Se kortet nedenfor)