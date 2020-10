Antallet af indlagte er stadig lavt sammenlignet med foråret, men sygdommen er spredt i hele samfundet, og antallet af smittede stiger. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens nye Corona-tal: Rekordmange nye smittede

Komtakttallet ligger ifølge seneste udmelding fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på 1,2. Det betyder, at smitten er stigende. Hver gang 10 personer er smittet, giver de gennemsnitligt Covid-19 videre til 12 personer.

Alt i alt er over 6500 blevet smittet siden sidste fredag, altså de senete otte dage. Antallet af indlagte er nu på 144. Det er fem flere, end ved samme optælling i går. 17 personer på landsplan er indlagt på intensiv, hvoraf 14 dem er i respirator. Tre personer har mistet livet med Covid-19 i det seneste døgn. I alt har 719 mennesker mistet livet med Covid-19 i Danmark.

Det seneste døgn er 1191 mennesker blevet testet positive for Covid-19. Det er det højest antal registrerede corona-smittede i Danmark til dato. Det viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Særlige begrænsninger gælder i hele landet - fx påbudt mundbind i offentlig transport, taxaer, restauranter, cafeer, på sygehuset og hos lægen samt forsamlingsforbud på over 10.

Top 10 over smittetryk Ifølge Statens Serum Instituts opgørelser over kommuner med størst smittetryk den seneste uge topper Høje Taastrup med 452 ud af 100.000 smittede (reelt 229 mennesker), fulgt af Albertslund med 412 (114) og Ishøj med 354 (81).

Derefter følger Brøndby, Hvidovre, Ballerup og Vallensbæk med henholdsvis 237 (83), 234 (125), 230 (112) og 211 (35) smittede pr. 100.000 indbyggere.

Derefter kommer Rødovre med 205 (83), Rudersdal med 196 (111) og Køge med 189 (115) smittede pr. 100.000 indbyggere.



Kilde: Kilde: SSI

Ingen kommuner går fri for nye smittede

I alle kommuner på Sjælland ligger smittetallet fortsat over de kritiske 20 ud af 100.000 borgere, men faktisk også over 30 ud 100.000 borgere, hvilket ville betyde krav om karantæne efter hjemkomst, hvis kommunen var et land.

Det viser Sn.dk’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk) fra i dag og en uge siden. (Se kortet ovenfor)