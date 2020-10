Antallet af indlagte er stadig lavt, men sygdommen er stadig i samfundet. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens nye Corona-tal: Flere smittede og flere indlagte

Det seneste døgn er 451 mennesker blevet testet positive for Covid-19. Det viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Flere kommuner har over 30 ud 100.000 borgere, hvilket ville betyde krav om karantæne efter hjemkomst, hvis kommunen var et land. Det viser SN.DK’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk) fra i dag og en uge siden. (Se kortet nedenfor)

I stort set alle kommuner på Sjælland ligger smittetallet fortsat over de kritiske 20 ud af 100.000 borgere. Eneste undtagelser er Allerød, Halsnæs, Helsingør, Hørsholm, Kalundborg, Ringsted, Sorø, Slagelse, Stevns, Vordingborg, Næstved og Lejre.

Særlige begrænsninger gælder fortsat i hele landet - fx påbudt mundbind i offentlig transport, taxaer, restauranter, cafeer, på sygehuset og hos lægen samt forsamlingsforbud på over 50.

Det gælder blandt andet Faxe, hvor der er konstateret et større udbrud blandt østeuropæiske bygningshåndværkere.

Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland har haft nye smittede i den seneste uge. Flere sjællandske kommuner har ligesom flere kommuner i især Nordjylland endog et meget højt antal smittede pr. indbygger lige nu.

Ingen kommuner går fri for nye smittede

Top 10 over smittetryk

Over 2,6 millioner danskere er nu blevet testet, i alt er der udført over 4,4 millioner test.

Store kommunale forskelle

Der har været meget stor forskel på, hvor mange borgerne i enkelte kommuner, der er blevet ramt af sygdommen under hele epidemien.

På nedenstående kort ser man blandt andet, at smitteudbruddet på Danish Crown-slagteriet i Ringsted Kommune ikke har haft så stor betydning for den samlede smitte i kommunen. Mens smittetallet i blandt andet Slagelse, Vallensbæk, Ishøj, Egedal, Solrød, Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup og Hvidovre også har et højt niveau, når man ser på hele epidemiens forløb.

(Læs tidligere artikler om situationen her i Slagelse og Vallensbæk.)