Antallet af indlagte er stadig lavt, men sygdommen er stadig i samfundet. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland. Foto: Thomas Olsen

Dagens nye Corona-tal: Fald i smittetal

Sjælland - 12. oktober 2020 kl. 08:54 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det seneste døgn er 340 mennesker blevet testet positive for Covid-19. Det viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det er et fald på omkring 100 daglige smittede i forhold de seneste dage, men kan hænge sammen med, at der er kommet svar på færre test lørdag. Antallet af indlagte er nu på 102. 19 personer på landsplan er indlagt på intensiv, hvoraf 13 dem er i respirator. To har mistet livet med Covid-19 i det seneste døgn.

I alt har 669 mennesker mistet livet med Covid-19 i Danmark. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) oplyste tirsdag den 6. oktober, at kontakttallet, der har ligget helt oppe på 1,5 nu er faldet til 0,8. Det betyder, at 10 smittede i gennemsnit giver smitten videre til 8 mennesker.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, der opgøres hver tirsdag, var der tirsdag 15 indlagte med Covid-19 i Region Sjælland, ingen af dem var indlagt på intensiv. I Region Hovedstaden var der tirsdag 55 indlagte, ni indlagt på intensiv, og ud af dem trak de syv vejret ved hjælp af respirator. Særlige begrænsninger gælder fortsat i hele landet - fx påbudt mundbind i offentlig transport, taxaer, restauranter, cafeer, på sygehuset og hos lægen samt forsamlingsforbud på over 50. I mange kommuner på Sjælland ligger smittetallet fortsat over de kritiske 20 ud af 100.000 borgere, og flere kommuner har over 30 ud 100.000 borgere, hvilket ville betyde krav om karantæne efter hjemkomst, hvis kommunen var et land.

Det viser SN.DK’s bearbejdning af tal fra Statens Serum Institut (ssi.dk) fra i dag og en uge siden. (Se kortet nedenfor)

Top 10 over smittetryk Ifølge Statens Serum Instituts opgørelser over kommuner med størst smittetryk topper Tårnby med 136 ud af 100.000 smittede (reelt 58 mennesker), fulgt af Skive med 127 (58) og Brøndby med 123 (43).

Derefter følger Ishøj, Vallensbæk, Glostrup og Brønderslev med henholdsvis 123 (28), 121 (20), 117 (27) og 113 (41) smittede pr. 100.000 indbyggere.

Derefter kommer Læsø med 112 (2), Struer med 105 (22) og Herlev med 100 (29) smittede pr. 100.000 indbyggere.

Kilde:SSI Kilde:SSI Smittetal stiger over hele Sjælland Samtlige kommuner i Region Hovedstaden og Region Sjælland har haft nye smittede i den seneste uge. Flere sjællandske kommuner har ligesom flere kommuner i især Nordjylland endog et temmelig højt antal smittede pr. indbygger lige nu. Odsherred kommune udgør dog en positiv undtagelse fra det overordnede billede. Her har der ikke været konstateret nye smittede de sidste ni dage.

Over 2,5 millioner danskere er nu blevet testet, i alt er der udført over 4,2 millioner test. I alt har 32.422 danskere nu været smittet. 25.502 er blevet raskmeldte efter sygdommen.

Ifølge den seneste opgørelse fra Statens Serum Institut har 3418 smittede været - eller er - stadig indlagt på sygehus.

Store kommunale forskelle Der har været meget stor forskel på, hvor mange borgerne i enkelte kommuner, der er blevet ramt af sygdommen under hele epidemien. På nedenstående kort ser man blandt andet, at smitteudbruddet på Danish Crown-slagteriet i Ringsted Kommune ikke har haft så stor betydning for den samlede smitte i kommunen. Mens smittetallet i blandt andet Slagelse, Vallensbæk, Ishøj, Egedal, Solrød, Albertslund, Glostrup, Høje-Taastrup og Hvidovre også har et højt niveau, når man ser på hele epidemiens forløb. (Læs tidligere artikler om situationen her i Slagelse og Vallensbæk.)

Opdateres alle hverdage, når tal på landsplan foreligger.

Kort over smittetryk og samlet udvikling i de enkelte kommuner opdateres, når der foreligger nye tal fra Statens Serum Institut - så vidt muligt alle hverdage efter klokken 14.

