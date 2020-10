Antallet af indlagte er stadig lavt sammenlignet med foråret, men sygdommen er spredt i hele samfundet, og antallet af smittede stiger. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens nye Corona-tal: Færre smittede og indlagte

Det seneste døgn er 745 mennesker blevet testet positive for Covid-19. Det viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

Tallene gælder dog kun de seneste 19 timer - og ikke 24 timer som normalt. Det skyldes, at gårsdagens tal blev forsinket - og derfor valgte SSI i at udsende tal for 28 timer i går.

Antallet af indlagte er nu på 137. Det er 8 færre, end ved samme optælling i går.

19 personer på landsplan er indlagt på intensiv, hvoraf 14 dem er i respirator. En person har mistet livet med Covid-19 i det seneste døgn.

I alt har 709 mennesker mistet livet med Covid-19 i Danmark.