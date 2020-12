Covid-19 er spredt i hele samfundet, og antallet af smittede stiger. Billedet her stammer fra det laboratorium på Slagelse Sygehus, der analyserer alle Covid-19 test i Region Sjælland.

Dagens Corona-tal: Rekordmange indlagte, flere smittede og døde

Antallet af indlagte er steget til 926. Det højeste antal under hele corona-epidemien i Danmark.

2783 mennesker er blevet testet positive for Covid-19 (1239 mænd og 1544 kvinder), viser seneste opgørelse fra Statens Serum Institut (SSI).

126 personer på landsplan er indlagt på intensiv, hvoraf de 87 er i respirator.

30 personer har mistet livet med Covid-19 fra mandag kl. 14 og et døgn frem. Det er otte færre end døgnet før.

I alt har 1256 mennesker nu mistet livet med Covid-19 i Danmark. Heraf 703 mænd og 553 kvinder.

Ifølge tal fra Statens Serum Institut, der opgøres hver tirsdag, var der 29. december 146 indlagte med Covid-19 i Region Sjælland.I Region Hovedstaden var der 476 indlagte.

Det er, som grafen over indlæggelsestallene nedefor viser, voldsomme stigninger i de to regioner over de sidste dage og uger.

Begge regioner udskyder alle ikke-akutte operationer. Det samme gælder mange ikke-akutte behandlinger. Patienter, der ikke kan vente på behandling - fx kræftpatienter - kan blive overført til udredning og behandling i Region Syddanmark.