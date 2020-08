Da coronaen ramte Ringsted

Se billedserie Statens serum instituts kort over smittespredningen i Danmark pr. 7. august. Jo mørkere farve, desto højere smittetal. Illustration: Statens Serum Institut

Sjælland - 08. august 2020 kl. 06:23 Af Rune Reggelsen Skjold

Mandag 27. juli var egentlig en ganske normal dag i Ringsted.

En masse mennesker havde første arbejdsdag efter sommerferien. Det var typisk dansk sommervejr med sol og skyer og omkring 20 grader. Og på Danish Crowns slagteri i udkanten af byen mødte et hold slagteriarbejdere ind til en ny dag. Den blev kort for 15 af dem. Dagen før var slagteriet blevet opmærksom på, at en medarbejder var blevet smittet med coronavirus. Derfor tog man sine forholdsregler og sendte 15 medarbejdere fra samme afdeling hjem, der var i risiko for at være smittede. Mandag eftermiddag blev endnu en medarbejder konstateret smittet, og tirsdag morgen endnu en. Yderligere 15 medarbejdere blev sendt hjem. Herfra steg antallet af smittede eksplosivt.

Lokale testfaciliteter Onsdag oplyste Danish Crown, at antallet af smittede var steget fra tre til 16.

Samtidig oplyste slagterikoncernen, at man i samarbejde med Region Sjælland ville opstille et mobilt testcenter på slagteriet.

Fra slagterimedarbejdernes fagforbund, NNF, var der opbakning til slagteriets håndtering af sagen. - Danish Crown lagde allerede ret tidligt en plan for, hvilke forholdsregler man skulle tage, og hvad man skulle gøre, hvis den her situation opstod. Nu, da det er sket, er det mit indtryk, at de har foretaget sig alt, hvad de kan, for at smitten ikke skal sprede sig yderligere blandt medarbejderne, sagde formand for NNF Sjælland og Øerne, Henrik Tonnesen til avisen. Samme dag oplyste Styrelsen for Patientsikkerhed, at Ringsteds borgere ikke havde grund til nervøsitet, så længe man følger de generelle råd og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om afstand og hygiejne og blive hjemme, hvis man var syg.

Dobbelt op på syge Torsdag 30. juli var smittetallet steget til det dobbelte, altså 32.

Som konsekvens af smitteudbruddet besluttede myndighederne og slagteriet, at samtlige 900 medarbejdere skulle testes regelmæssigt i den efterfølgende periode. - Efter samråd med sundhedsmyndighederne, der kommer til at køre testene, skal alle vores medarbejdere på slagteriet testes en gang om ugen, de næste syv uger, fortalte Jens Hansen, pressechef i Danish Crown. Antallet af testgange blev dog ændret til to om ugen torsdag 6. august.. Desuden gik Styrelsen for Patientsikkerhed i gang med det omfattende detektivarbejde at opspore smittekilder og personer, der kunne være smittede efter at have været sammen med de personer, der er testet positive for corona. - Vores opgave er at tage kontakt og holde kontakten med de smittede og deres pårørende, sagde Bente Møller, der er konstitueret enhedschef i styrelsens Tilsyn & Rådgivning Øst. - Vi får besked om alle smittede fra SSI dagligt. Alle smittede og personer i samme husstand sammen med personer, de har været sammen med i perioden, kontakter vi telefonisk. Det kan være personer, de arbejder med, har set privat eller til offentlige arrangementer, fortalte enhedschefen fra STPS, der oplyste, at man plejer at få fat i 90 procent af tilfældene.

Ramte andre steder Torsdag var samtidig dagen, hvor coronasmitten ramte uden for slagteriet, da en test hos en ansat på Plejecenter Ortved i kommunens nordlige del var positiv. Ifølge TV2Øst er den smittede pårørende til en medarbejder på slagteriet i Ringsted. Selvom den ansatte ikke var i direkte kontakt med beboere, tog Ringsted Kommune alligevel sine forholdsregler. - Vores ansatte, der nu er smittet, har en type job, der gør, at vedkommende normalt ikke har kontakt med borgerne, men vi tager selvfølgelig alle forholdsregler og er i gang med test af ansatte og beboere og er i tæt dialog med de relevante myndigheder, forklarede Kasper Sonne, direktør for social- og sundhedsområdet i Ringsted Kommune. Det betød samtidig, at kommunen lukkede for adgang til samtlige plejecentre og botilbud i kommunen. - Det gør vi som et forsigtighedsprincip, og fordi færre besøg udefra er en vigtig indsats for at mindske smittespredningen lokalt, lød det fra Kasper Sonne.

Coronahotspot Udviklingen var tydelig.

Ringsted Kommune havde i ugerne op til udbruddet på slagteriet haft et til to coronatilfælde om ugen. Fra tirsdag 28. juli til torsdag 30. juli blev der konstaterede 30 smittede. - Som situationen er nu, ser Ringsted ud til at være det nye hotspot for coronavirus, sagde Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune. Kommunen var samtidig klar til at bistå borgere, der ikke havde mulighed for hjemmeisolation. Der var skaffet værelser på det lokale vandrehjem, og derudover var kommunen i løbende dialog med slagteriet, nabo- og omkringliggende kommuner på Sjælland og ikke mindst sundhedsmyndighederne om et testcenter på en centralt placeret plads i Ringsted by. Et testcenter, der åbnede tirsdag i denne uge, hvor det samtidig kom frem, at otte personer havde sagt ja tak til muligheden for at isolere sig i kommunens lejede faciliteter. Det tal var dog så højt, at Ringsted måtte bede om hjælp hos nabokommunerne.

Ingen smittede på sygehuset Tirsdag var smittetallet på slagteriet oppe på 79, mens yderligere en kommunalt ansat - en rengøringsassistent - var konstateret smittet. Der var dog ikke flere, der var konstateret smittede på Ortved Plejecenter, og mandag i denne uge kunne beboerne igen få besøg - dog med restriktioner. Der var heller ingen smittede blandt personalet på Slagelse sygehus. Her havde en slagterimedarbejder, der efterfølgende blev konstateret smittet, ellers været forbi i forbindelse med tjek for en blodprop. Ingen på sygehuset brugte værnemidler, da de testede for blodproppen, hvilket er helt normal procedurer, fortalte ledende oversygeplejerske Christian Jørgensen til Sjællandske Medier. - Ifølge de nationale retningslinjer, så påskriver de ikke, at vi skal have værnemidler på generelt, når vi tilser patienter. Hvis ikke, man kommer ind med symptomer eller præsenterer sig med Covid-19 symptomer, så følger vi de normale procedurer og hygiejniske principper, sagde han.

Ringsted borgmester Henrik Hvidesten (tv) og Regions Sjællands formand Heino Knudsen indviede det nye stescenter i Ringsted. Foto: Ulla Jensen



En del bekymring Borgerne i Ringsted var, en uge efter det kom frem, at der var smitte på slagteriet, mere eller mindre bekymrede over udbruddet.

- Det er lidt bekymrende, at vi er blevet det nye epicenter for coronavirus. Særligt fordi vi har haft så lang en periode uden, sagde en borger, som avisen mødte på gaden. - Jeg synes, det bliver håndteret rigtigt fornuftigt. Det er i hvert fald ikke sådan, at jeg er blevet mere bekymret i dag, end jeg var for 14 dage siden, lød det fra en anden. - Situationen er slet ikke god. Der er mange borgere i Ringsted Kommune, der er i risikogruppen, og at det nu er kommet et sted, hvor der produceres fødevarer, er uhyggeligt, synes jeg, sagde en tredje af de borgere, avisen talte med tirsdag eftermiddag. Onsdag var Ringsted med 62 smittede den kommune i Danmark med næst flest konstaterede smittetilfælde på en uge.

Nåede 120 smittede Tallet steg yderligere torsdag, hvor samtlige ansatte på Danish Crown havde været igennem første testrunde. Yderligere 41 blev konstateret smittede, så tallet nåede op på i alt 120 personer - cirka hver syvende ansatte på slagteriet. Derefter besluttede slagteriet og myndighederne, at samtlige ansatte skulle testes i løbet af torsdagen. Resultatet af disse test bør foreligge i denne weekend. Fredag kunne Ringsted Kommune efter omfattende test i samarbejde med Region Sjælland fortælle, at kun et enkelt smittetilfælde var blevet konstateret blandt 900 kommunalt ansatte. Medarbejderen, der er ansat i den kommunale socialpsykiatri, blev straks isoleret, og borgmester Henrik Hvidesten oplyste, at den pågældende ikke har været på arbejde de seneste dage. - Så vi regner det for meget lidt sandsynligt, at borgere i socialpsykiatrien er blevet smittet, sagde Henrik Hvidesten (V), der var lettet over de nye oplysninger. Han understregede dog, at der fortsat var smitteopsporing i gang. Samtidig er resultatet af yderligere 300 test af privatansat plejepersonale endnu ukendt. Hvornår coronaen slipper sit tag i Ringsted kan ingen endnu sige. Men det blev med sikkerhed ikke en helt normal sommer i den midtsjællandske by.

