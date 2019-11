I 2019 har ikke mindst Sydbanen Ringsted, Næstved-Vordigborg og Lille Syd Roskilde-Køge-Næstved været berørt af sporarbejder. Foto: Kenn THomsen. Foto: Kenn Thomsen

DSB vil kulegrave 250 kunders rabat-kludder

Sjælland - 08. november 2019 kl. 15:38 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

DSB's tilbud om et økonomisk plaster på såret for forårets mange sporarbejder er populært blandt sjællandske togpendlere.

Op imod 5000 sjællandske togpendlere har ifølge DSB sagt ja tak til et tilbud som DSB lancerede inden sommerferien, hvor man i en to måneders periode fra den 1.august til den 30.september kunne købe minimum to måneders pendlerkort på en gang og derefter få den ene måned retur i kompensation.

Foreløbig har DSB udbetalt 2000 kroner i gennemsnit til 2400 pendlere, mens man stadig er i gang med at behandle resten af sagerne.

En del kunder har dog misforstået eller overset betingelsen om, at købet skulle ske mellem 1. august og 30. september. De har købt kortet for tidligt og har derfor fået afslag på kompensation.

Efter en række henvendelser fra de afviste kunder har DSB besluttet sig for, at gennemgå 250 af ansøgningerne igen:

- Til trods for en stor og langvarig indsats med at fortælle og forklare om tilbuddet, så har der været flere kunder, der har haft svært at gennemskue betingelserne og de mange datoer. Det tager vi til os og gennemgår disse sager igen, siger Aske Wieth-Knudsen, underdirektør i DSB Kommerciel i en pressemeddelelse.

Viser det sig ved gennemgangen, at en kunde, der er blevet afvist fordi de har ansøgt for tidligt, ellers opfylder betingelserne for at modtage rabatten, så vil afgørelsen blive ændret.

- Det er beklageligt for de kunder, der har haft en dårlig oplevelse, når hensigten fra DSB netop har været det modsatte. Det her er et forsøg, så vi må tage den erfaring med os fremadrettet, hvis vi gentager et lignende tilbud som dette, siger Aske Wieth-Knudsen.

Blandt betingelserne for at modtage kompensation er, at kortet, man køber, skal have mindst 59 dages gyldighed med startdato i perioden fra 1.august til 31.december 2019 på en strækning på mere end fire zoner på Sjælland og over Storebælt.

DSB oplyser, at der kommer til at være tale om en sagsbehandlingstid på omkring en måned for de sager, der skal genbesøges.

Kunder, der har søgt og opfylder de nye vilkår, får direkte besked fra DSB.