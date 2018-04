DSB sænker billetprisen over Storebælt for rejsende med pendlerkort med 15 procent. Foto: Per Andersen. Foto: Peter Andersen

Send til din ven. X Artiklen: DSB sætter priserne over Storebælt ned Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DSB sætter priserne over Storebælt ned

Sjælland - 30. april 2018 kl. 09:47 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Togpendlere kan fremover slippe billigere, når de skal med toget over Storebæltsbroen.

Fra 8.maj bliver det 15 procent billigere at tage toget fra Sjælland til Fyn - eller den modsatte vej - hvis man har pendlerkort. Samtidig vil DSB udbyde flere af de billige Orange-billetter. Det er en konsekvens af VLAK-regeringen og DF's beslutning om at sænke afgifterne på vejtrafik og tog-transport over Storebælt.

Ifølge DSB vil 98 procent af de solgte pendlerkort til rejser over Storebælt opleve et fald i prisen på 15 procent. Rabatten gælder både pendlerkort til både børn og voksne. Det betyder eksempelvis, at en pendler mellem Aarhus og København kommer til at spare 751 kroner om måneden.

Visse studerende kommer også til opleve store prisfald på deres ungdomskort, der er gyldige over Storebælt. De øvrige billettyper kommer der ikke rabatter på:

- I stedet for at sprede rabatten bredt, så ingen kan mærke den, så har DSB valgt at give den til de kunder, der hver dag krydser Storebælt. Der er tale om en mærkbar rabat for den enkelte pendler, siger Flemming Jensen, administrerende direktør i DSB, i en pressemeddelelse.

DSB's beslutning vækker glæde hos transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen

Det vækker

- Jeg er glad for, at DSB bruger den besparelse, de har fået ved, at det er blevet billigere for togene at køre over Storebælt, på kunderne. Det er et vigtigt led i en mere kunde- og markedsorienteret jernbane, siger han.