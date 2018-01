ME-lokomotiverne på Sjælland er taget ud af drift, og det betyder færre tog fra især Kalundborg, Holbæk og Nykøbing F hele ugen. Foto: René Strandbygaard/DSB

DSB aflyser tog på Sjælland mandag morgen

Sjælland - 28. januar 2018 kl. 10:02 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det bliver især pendlerne i den regionale togtrafik på Sjælland, som kommer til at mærke, at DSB fredag aften tog sine 33 ME-lokomotiver ud af passagerdrift og til kontroleftersyn.

Det skyldes, at der blev fundet begyndende revner på to aksler fra ME-lokomotiver.

- Vi planlægger med alle de lokomotiver og togsæt, vi har til rådighed og supplerer med togbusser for at få kunderne frem til skole og arbejde. Men kunderne vil komme til at opleve færre togafgange, kortere togsæt og mindre plads især på Sjælland i den kommende tid, udtaler informationschef Tony Bispeskov.

ME-lokomotiverne trækker DSB's dobbeltdækkervogne og kører særligt på strækningerne fra Holbæk, Kalundborg, Nykøbing F og til København.

Ændringerne betyder blandt andet, at der kører et tog i timen fra Kalundborg og Holbæk til København. Fra Holbæk bliver der suppleret med myldretidstog i morgentimerne. På strækningen fra Nykøbing F til København er der to tog i timen.

DSB kan endnu ikke sige, hvor lang tid det tager at få efterset alle ME-lokomotiver.

- Foreløbig planlægger vi med, at alle 33 ME-lokomotiver er ude af drift i den kommende uge. Vi arbejder på at kunne fase ME-lokomotiverne ind løbende i takt med, at de kan meldes klar, udtaler Tony Bispeskov-

Se mere på Rejseplanen, der vil være opdateret med aktuelle ændringer i køreplanen et døgn før det planlagte afgangstidspunkt.