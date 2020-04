Ifølge DSB er der ingen tog, der har en belægning på mere end 50 procent, sådan som myndighederne kræver. Billedet her er taget før Corona-tiltagene blev sat i kraft. Foto: Kenn Thomsen

DSB: Plads nok i toget trods genåbning

Sjælland - 21. april 2020 kl. 13:00 Af Tomas Revsbech

I takt med, at Danmark langsomt åbnes op igen, skal flere også møde ind på arbejde og uddannelse.

Men det er endnu ikke sket i et omfang, der betyder, at DSB har fået problemer med at sikre, at togene maksimalt bliver halvt fyldt op, som de skal efter myndighedernes anvisning. Det oplyser DSB's informationschef Tony Bispeskov til Sn.dk.

- Efter en periode, at have haft 10-15 procents belægning i forhold til det, vi normalt har, er vi nu oppe på 15-20 procent. Der er stadig god plads i togene, og vi har ikke været ude i, at have problemer med at sikre, at vi ikke overskrider en 50 procent belægning, siger Tony Bispeskov.

Med undtagelse af S-toget og Kystbanen i Nordsjælland har alle togrejsende siden midten af marts skullet bestille pladsbillet for at undgå, at de kom til at sidde for tæt i toget.

I Regionaltoget har alle pendlere dog fået en unummereret "pladsbillet", som skulle sikre, at toget ikke blev overfyldt. Det har betydet, at folk selv har måttet sørge for at sætte sig, så der var afstand nok.

I Intercitytogene bliver de rejsende faktisk henvist til en rigtig plads..Men her har der nogle tekniske problemer, som har betydet, at der er gået kludder i reservationerne på enkelte afgange, fortæller Tony Bispeskov.

- De gange, det er sket, har systemet dog meldt hurtigere udsolgt, end der i virkeligheden var. Det modsatte havde da også været en katastrofe. Men det er en fejl, vi er ved at rette, siger han.