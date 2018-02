DMI afslører stor nyhed

I Danmark har vejret det med nogle gange at skifte fra det ene øjeblik til det andet, og derfor kan det være svært sommetider at vurdere vejret og dermed ens påklædning helt præcist.

For skal det være gummistøvler eller shorts i dag? Picnic eller tur på museum? Vinterjakken eller sommerkjolen?

De spørgsmål bliver nu, ifølge en pressemeddelelse fra DMI, langt enklere at få svar på.

DMI lancerer nemlig i dag en smagsprøve på en helt ny udgave af en af deres hjemmesider - dmi.dk.

Det vil ifølge DMI rykke vejret tættere på brugeren, da man kan få radarprognoser, der fortæller mere præcist, hvor det kommer til at regne eller sne i Danmark de næste 90 minutter.

Hjemmesiden tilpasser sig den skærm man bruger og øger antallet af steder, hvor du kan få din lokale vejrudsigt fra 400 til 10.000.

- Vi er stolte af at kunne præsentere denne smagsprøve på det kommende dmi.dk. Vi har arbejdet på, at sitet kan give den bedste service i hverdagen. Som myndighed vil vi gerne tættere på borgere og virksomheder, så alle oplever, at de får en god og relevant information til at træffe små og store beslutninger - både i hverdagen, og når vejret er farligt. DMI skaber værdi, når vi sikrer os, at danskerne føler sig opdaterede og godt klædt på med den viden og data om vejr, hav og klima, som vi råder over, siger Marianne Thyrring.

Beta.dmi.dk, som den nye sides adresse, rummer vejrudsigter fra 10.000 steder i Danmark, 600 steder i Grønland og 95 steder på Færøerne. Siden rummer desuden DMI`s varsler samt et vejrkort, som samler flere af DMI`s kendte vejrprodukter. Det er blot et lille udpluk af de mange forbedringer, der er på vej.

Det nye dmi.dk forventes færdigudviklet inden sommer.

Du kan læse mere om den nye hjemmeside her