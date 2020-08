DMI advarer: Endnu en sjaskvåd dag med skybrud og tordenbyger

- Der er risiko for bygerne kan blive kraftige og med torden i den sydlige halvdel af jylland, Fyn og på Sjælland fredag mellem klokken 14 og klokken 22, mens der i resten af Nordjylland er risiko for kraftig regn, skybrud og torden fra klokken 18 og frem til lørdag morgen klokken 06, siger meteorolog, Anja Bodholdt.

Der kan lokalt falde mellem 15 og 25 mm regn på 30 minutter.

Kriteriet for skybrud er, at der skal falde mere end 15 millimeter på 30 minutter og kriteriet for kraftig regn er, at der skal falde mere end 24 mm nedbør på 6 timer.Vi følger situationen og opdaterer ved behov.

DMI opfordrer folk til at lukke vinduer og døre, og at man skal tilpasse sin kørselshastighed til sigtbarhedsforholdene.

Derudover skal man ikke køre ud i vand, hvor man kan have svært ved at vurdere dybden. Det anbefales også at tjekke nedløbsrør, tagrender og afløbsriste nær bolig.