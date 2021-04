DM i E-landbrug gennemføres

Danmarksmesterskaberne i Farming Simulator 2021 afvikles af og i forbindelse med Roskilde Dyrskue. Hvorvidt turneringen vil blive afviklet på dyrskuet eller online som den blev i 2020, er endnu uvist. Endnu en gang er hovedpræmien i den høje ende på hele 15.000 kroner til det hold a tre virtuelle landmænd, som er bedst og hurtigst til at høste, presse og stable halmballer.

I år vil det være muligt at søge holdkammerater og fællesskab indenfor Farming Simulator-verdenen via Danish Farm Tournaments Facebook og på "gamernes Facebook" discord.

- Vi er glade for at vi i år via det nyoprettede community forhåbentligt kan samle endnu flere virtuelle landmænd i E-sporten, siger eventansvarlig Signe Grønbech fra Roskilde Dyrskue.