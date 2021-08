DI med formand Lars Sandahl Sørensen i spidsen vil have udvikling i Danmarks landkommuner. Foto: Dansk Industri

DI vil have hele landet til at blomstre

Sjælland - 19. august 2021 kl. 18:00 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Fremgang i erhvervslivet betyder flere medarbejdere, mere lokal aktivitet og flere tilflyttere med højere skattebetaling og velfærd til følge. Derfor har Dansk Industri (DI) fremsat 40 forslag til, hvordan Danmarks landkommuner får fremgang i erhvervslivet.

»Vi skal fjerne de barrierer, der i dag gør det sværere eller dyrere at drive virksomhed, tage en uddannelse, efteruddanne sig mv. i landområderne. Så vi får fremgang i virksomhederne i både landområderne

og i byerne,« skriver DI blandt andet i udspillet.

Baggrunden for udspillet er, at den demografiske udvikling er negativ i Danmarks landkommuner. Befolkningen er aldrende og befolkningstallet går ned. Det er tilmed sværere at hyre trække ny arbejdskraft til udefra, så arbejdskraftsituationen ser dyster ud. Landkommunerne har tilmed ofte længere til trafikknudepunkter og motorveje, så der skal en særlig indsats til, for at landkommunerne skal opleve samme vækst og velfærd som bykommunerne. En politisk opgave, som regeringen vil have fokus på i efteråret.

Virksomheder giver effekt - Danmark er igen i vækst, men det er vigtigt, at vi får en stærk udvikling i hele Danmark. Og vi har en udfordring i landdistrikterne, hvor 25 procent af danskerne bor. Det er en national opgave, men løsningerne er der. Derfor kommer DI nu med over 40 forslag til at få Danmarks 36 landkommuner med på vækstvognen, siger Lars Sandahl Sørensen, formand for DI

Han tilføjer, at udflytning af offentlige arbejdspladser og udflytning af videregående uddannelser kan have en vis effekt, men udvikling af landkommunernes virksomheder giver langt større effekt. Således stod de private virksomheder bag 98 procent af fremgangen i beskæftigelsen fra 2013 til marts 2020 (altså op til corona), samlet mere end 170.000 fuldtidspersoner. Og i landkommunerne er de private virksomheder den eneste årsag til fremgang i beskæftigelsen.

- DI vil give de lokale virksomheder bedre vækstbetingelser især gennem bedre adgang til arbejdskraft - også udenlandsk - flere ind på erhvervsskolerne i lokalområdet og bedre infrastruktur både fysisk og digitalt. Og så vil vi arbejde for et tættere samarbejde i landkommunerne mellem jobcentre, uddannelser og erhvervsliv, pointerer Lars Sandahl Sørensen.

Gør det attraktivt DI peger i sit udspil på, at mange virksomheder i landområderne har en dyb lokal forankring og stabile og erfarne medarbejdere. Men det kan være svært at holde på næste generation og trække nye dygtige medarbejdere til. Samtidig ser vi ind i en fremtid, hvor der bliver endnu mere kamp om de gode medarbejdere. På den korte bane kommer økonomien buldrende tilbage efter corona, og på den lange bane falder antallet af 20-64 årige.

Virksomhederne bør derfor have bedre muligheder for at tiltrække både danske og udenlandske medarbejdere og specialister. Samtidig bør det være mere attraktivt at bosætte sig og arbejde i landdistrikterne.

- Udgangspunktet for at gøre noget for landkommunernes virksomheder er godt. For virksomhederne er både glade og stolte over at ligge i et lokalt landområde. De har valgt beliggenheden positivt til, og er som udgangspunkt ikke på vej til at flytte. Hvad vi mangler er politisk handlekraft fra ministrene til at hjælpe dem og lokalområdet - nu ligger forslagene der, siger DI-formand, Lars Sandahl Sørensen.