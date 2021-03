Mange langdistance-pendlere og rejsende kommer med bil for at parkere ved Køge Nord Station for at rejse videre til København eller til Fyn og Jylland. Og det er ifølge Dansk Industri et succesfuldt eksempel, der gerne må komme mere af for at aflaste vejene. Foto: Tomas Revsbech.

Send til din ven. X Artiklen: DI med mia.-plan: Bekæmp trængsel med bedre og billigere tog og busser Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DI med mia.-plan: Bekæmp trængsel med bedre og billigere tog og busser

Sjælland - 23. marts 2021 kl. 17:08 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Gør det billigere at tage tog og bus. Sørg for flere afgange, og at tog og bus kommer til tiden. Og så skal flere have kortere hen til nærmeste bus eller tog.

Sådan lyder opskriften i grove træk fra Dansk Industri (DI) på, hvordan man får vendt de seneste års flugt fra den kollektive trafik og over i bilerne. En tendens, der ventes at blive forstærket efter coronaen, hvor myndighederne nærmest har bedt folk om at holde sig væk fra den kollektive trafik.

- Hvis ikke, vi får gjort det mere attraktivt at vende tilbage til den kollektive trafik efter coronaen, så ender trafikken et sted. Nemlig på vejene. Der er et kæmpe og stigende tryk på vejene. Men det er altså rigtig svært at gøre vejene i og omkring de større byer bredere, end de er i dag, og derfor skal vi have vendt udviklingen, så vi kan mindske trykket på vejene, siger Michael Svane, direktør i DI Transport.

Trængsel koster milliarder I 2018 kostede trængsel og deraf følgende spildtid på landets veje det danske samfund 26 milliarder kroner. Og frem mod 2030 ventes antallet af biler at vokse med 600.000 til 3,2 millioner.

Det rammer både pendlerne selv, men også landets erhvervsliv og virksomheder, når de ikke kan komme frem i trafikken. Derfor er en bedre kollektiv trafik også erhvervspolitik, mener DI.

I transportudspillet for den kollektive trafik lægger erhvervsorganisationen op til, at staten afsætter 22 milliarder kroner til at styrke den kollektive trafik, så den opleves som mere attraktiv for pendlerne.

Ikke kun i form af flere afgange samt tog og bus til tiden. Men også i form af bedre sammenhæng og en større udbredelse i dag, hvor 14 procent af danskerne og 10 procent af de danske arbejdspladser har mere end én kilometer til nærmeste kollektive trafiktilbud.

DI-udspil for bedre kollektiv trafik. Konkrete investeringsforslag i DI's udspil til at styrke den kollektive trafik, rummer bl.a.:

Ny Ring Syd-bane, der sikrer direkte tog fra Roskilde til Københavns lufthavn og Ørestaden uden om Hovedbanegården.

Baneopgraderinger Ringsted – Odense.

S-tog til Roskilde og evt. Helsingør.

Kapacitetsudvidelse ved Ringsted St.

BRT-busser på Ring 4, København.

Flere hastighedsopgraderinger på jernbanen.

Pulje til bedre kollektiv trafikbetjening af erhvervsområder.

Billigere billetter Den afstand skal gerne være kortere for flere, mener DI, der også lægger op til, at man får hastigheds-opgraderet jernbanen mellem Ringsted og Odense, får udvidet jernbane-kapaciteten omkring Ringsted, forlænger S-togsnettet fra Høje-Tåstrup til Roskilde og indsætter BRT-busser på Ring 4.

Sidst, men ikke mindst skal billetpriserne sænkes og gøres mere attraktive:

- Rabatterne på billetter skal gøres mere fleksible, end i dag, og så skal det i det hele taget gøres billigere at rejse. Især for de unge, som i stigende grad vælger den kollektive trafik fra. Hvis ikke vi får flere til at bruge den kollektive trafik, så tegner det skidt i forhold til, hvad vi kan vente os i fremtiden, siger Michael Svane.

Minister: Vi skal have bedre billet-produkter Den udmelding er transportminister Benny Engelbrecht (S) enig i.

Han peger på, at corona har skubbet mange pendlere væk fra den kollektive trafik, fordi sundhedsmyndighederne og han selv »nærmest har opfordret borgerne til ikke at tage kollektiv trafik«.

- Så der venter der i sig selv en stor opgave. Men generelt vil corona nok også få pendlingsmønstrene til at ændre sig. Flere folk vil fremover arbejde lidt mere hjemmefra. Der er vores nuværende pendlerprodukter ikke velegnede og attraktive nok, siger Benny Engelbrecht og fortsætter: - Jeg tror også, vi skal gøre mere for at gøre den samlede rejse mere attraktiv, eksempelvis ved at oprette flere parkeringspladser ved togstationer, så det i højre grad bliver muligt for flere at bruge den kollektive trafik, hvis man lige kører lidt først, tilføjer han.