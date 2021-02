Se billedserie Ifølge DI kan det både frigøre ressourcer på plejehjemmene og give bedre hygiejne, hvis professionelle vaskerier overtager opgaven med at vaske tøjet. Foto: Elis Vaskeri

DI: Øget brug af vaskerier kan frigøre over 1100 stillinger i ældreplejen

Sjælland - 10. februar 2021 kl. 07:00 Af Anders Spanggaard Kontakt redaktionen

Fagforeningen FOA pegede i 2019 på, at der fra året 2019 til året 2029 kommer til at mangle 41.000 sosu-ansatte i ældreplejen svarende til 4100 nye sosu-ansatte i ældreplejen om året. Den analyse satte nogle tanker i gang hos Dansk Industri (DI), der blandt mange andre brancher organiserer de professionelle vaskerier.

- Herinde har vi længe talt om, hvordan vi kan frigøre varme hænder til det voksende antal ældre i det danske samfund. Så vi begyndte at se på plejehjemmene, og hvad medarbejderne derude bruger tiden på. Og om tiden kan bruges bedre. Og i den proces fandt vi frem til, at det er overraskende få plejehjem, der benytter professionelle vaskerier til at få vasket beboernes tøj. For os at se er det et meget enkelt greb at overlade tøjvasken til professionelle vaskerier i stedet for, at personalet på plejehjemmene skal bruge tid på, forklarer Jakob Scharff, branchechef i DI Service.

DI's beregninger viser, at hvis de plejehjem, som stadig selv står for vask og håndtering af borgertøj i stedet indgår samarbejde med professionelle vaskerier, vil der kunne frigøres over 1100 fuldtidsstillinger i ældreplejen hvert år.

- Eller sagt med andre ord kan vi på den måde afhjælpe en fjerdedel af den mangel på kvalificerede medarbejdere på plejehjemmene, vi står overfor. Vi må tænke anderledes, hvis vi ikke skal ende med meget alvorlige problemer på ældreområdet, lyder det fra Jakob Scharff.

Overraskende få Han peger på, at tilvalget af en privat vaskeløsning for plejehjem i Danmark vil kunne frigive ressourcer, som i stedet kunne omsættes til langt mere tid til pleje og omsorg for beboerne i ældreplejen.

Ifølge DI er det overraskende få plejehjem i Danmark, der benytter professionelle vaskerier til at få vasket beboernes tøj.

Plejehjemmet Smedegården i Aalborg Øst er et af de få kommunale plejehjem, der får vasket tøjet på et professionelt vaskeri og dermed friholder plejehjemmets personale for opgaven. Smedegården har omkring 75 beboere, og har fået vasket tøjet på et vaskeri siden 2015.

Lederen af plejehjemmet Jette Kongstad oplyser, at overgangen til vaskerivask var deltagelse i et projekt, hvor både beboernes private tøj, sengelinned og håndklæder som et forsøg blev vasket på vaskeri. Siden er ordningen blevet permanent, og det er plejehjemslederen bestemt ikke ked af.

- Vi er meget tilfredse med at få vasket tøjet på et professionelt vaskeri. Det frigør hænder til omsorgen og plejen af beboerne. Før havde jeg en medarbejder, som udelukkende vaskede tøj, og nogle af mine andre ansatte måtte jo også hjælpe til, så det har helt klart frigivet kræfter, som vi kan bruge på beboerne i stedet for tøjet, forklarer Jette Kongstad.

Hun tilføjer, at antallet af uheld, hvor for eksempel en uldtrøje bliver vasket for varmt, stort set er forsvundet, siden man gik over til professionel vask på vaskeri.

- Så jeg kan faktisk kun pege på gevinster.

Tøjvask er ikke en kerneydelse

Grundlæggende finder Ældre Sagen, at tanken om at lade tøjvask overgå til professionelle vaskerier er god.

Michael Teit Nielsen, vicedirektør i Ældre Sagen, siger, at det ikke er en kerneydelse for et plejehjem at vaske beboernes tøj.

- Plejen og samværet med beboerne må være den vigtigste opgave for plejehjemspersonalet, anfører Michael Teit Nielsen.

Ældre Sagen har dog den betænkelighed, om tøjvask på vaskeri øger omkostningerne, så det bliver dyrere at bo på plejehjem.

Derudover stiller organisationen sig tvivlende overfor, om der virkelig kan frigøres 1100 par hænder på plejehjemmene ved at lade vaskerier overtage tøjvasken.

Undersøgelsen fra DI Service viser, at danske plejehjem i gennemsnit bruger 4,5 timer pr. beboer om måneden på vask og håndtering af borgertøj.

Det svarer til, at et plejehjem med 50 beboere i gennemsnit bruger 229 timer om måneden på vask og håndtering af beboernes tøj.

Bedre hygiejne Når plejehjemmene selv står for at vaske beboernes tøj kan det udgøre en alvorlig risiko for smittespredning af bakterier, som kan medføre akutte sygdomme og i yderste konsekvens true sundhedssikkerheden for de ældre borgere.

Eksperter har tidligere advaret om, hvordan hjemmevask af bl.a. ældres borgertøj på velfærdsområdet kan udgøre en stor sundhedsrisiko.

Landet over har mange plejehjem, der selv håndterer vasketøj, svært ved at leve op til de hygiejniske retningslinjer, de såkaldte Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) udarbejdet af Statens Seruminstitut. Det påpeger Teknologisk Institut, som udfører kontroller med både offentlige og private vaskeleverandører.

Endelig sættes der lys på Henrik Luxhøj er administrerende direktør for Elis Vaskeri, som er en af de store spillere på det danske vaskerimarked.

Derudover er han formand for brancheforeningen Vask- og Tekstilservice. Han glæder sig over, at der nu bliver taget fat på et område, hvor der hidtil stort set ikke har været outsourcet.

- Det er fedt, at DI nu sætter lys på problematikken. Når der i den grad mangler hænder ude på plejehjemmene, er det da et oplagt område at tage fat på, mener Henrik Luxhøj.