Dansk Folkepartis Liselott Blixt er oprørt over, at den 59-årige psykisk syge mand fra Korsør ikke fik en ambulance, da han ringede 112.

DF's psykiatriordfører: Et stort svigt

Sjælland - 14. december 2019 kl. 11:06 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Liselott Blixt, psykiatriordfører for Dansk Folkeparti, er forfærdet over at høre, hvordan 59-årige Kim Adolph ringede forgæves efter en ambulance, da han fortrød et selvmordsforsøg.

Læs også: Et to år langt råb om hjælp

- Det er dybt kritisabelt og ulykkeligt, at der ikke bliver sendt en ambulance. Vi kan ikke behandle vores svageste borgere sådan. Jeg ved godt, at psykisk syge nogle gange ringer ofte til alarmcentralen, men man er nødt til at tage det alvorligt hver gang. Det er helt ubegribeligt, at det gik sådan her. Det er jo et skrig om hjælp, siger Liselott Blixt.

Hun påpeger, at Dansk Folkeparti har været med til at sikre penge til psykiatriske udrykningsteams.

- De kan netop tage sig af psykisk syge, som er truende eller selvskadende. Der burde have været sendt nogen ud - en paramediciner eller en læge, hvis man ikke mente, at der var brug for en ambulance. Og hvad er det for noget med, at det vurderer man på mavefornemmelsen og erfaringen? Jeg ville ønske, at vi havde et samarbejde, så for eksempel også hjemmesygeplejen kunne blive tilkaldt.

