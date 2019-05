Dansk Folkepartis folketinskandidater vil gerne i regering. Men de er delt om, med hvem. Halvdelen, som Merete Dea Larsen her, ønsker at gå i regering med VEnstre og Socialdemokraterne. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: DF'ere klar til at gå i regering Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF'ere klar til at gå i regering

Sjælland - 11. maj 2019 kl. 07:36 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Efter at have indtaget rollen som loyalt støtteparti for skiftende borgerlige regeringer i to årtier er Dansk Folkeparti klar til at gå i regering.

Ved seneste valg i 2015 endte partiformand Kristian Thulesen Dahl ellers med at konkludere, at partiet fik større indflydelse ved at stå udenfor. Men i en rundspørge til alle folketingskandidater i Sjællands Storkreds som avisen har foretaget om, hvem der bør indgå en regering efter valget, peger de 12 DF-kandidater på, at deres parti bør være med.

- Vi har haft meget stor indflydelse som støtteparti de sidste fire år. Men der er ingen tvivl om, at vi gerne vil i regering, hvis vi kan blive del af et godt godt projekt. Hvis ikke vi kan få reel indflydelse, er vi ikke til salg for en ministerpost, siger Rene Christensen, finansordfører og opstillet i Guldborgsund-kredsen.

Samtlige kandidater vil i regering med Venstre. Men derudover er de splittet.

Halvdelen ønsker enten en ren V-DF-regering eller en bred borgerlig regering. Den anden halvdel ønsker en regering hen over midten med V,DF og Socialdemokraterne. Blandt dem Merete Dea Larsen, der er opstillet i Roskilde-kredsen.

- DF, V og S-regering vil favne en stor del af vælgerskaren, og på de store områder som udlændinge-politik, kernevelfærden og den økonomiske politik er der jo mange ligheder. Hvis S skal levere det, de har lovet, har jeg svært ved at se dem danne regering med andre end sig selv i rød blok. Der er der en åbning for et bredt regeringssamarbejde, siger hun.

Udmeldingerne skal dog tages med det forbehold, at DF-ledelsen tidligere har meldt ud, at man skal have omkring 17 procent af stemmerne for at gå i regering. Senest er kravet om permanent grænsekontrol så også kommet på banen. Et krav, der blandt andet betød, at partiet ikke kom i regering med Venstre i 2015.

Ifølge politisk ekspert er DF'ernes regeringsdrømme ikke overraskende.

- De har brugt mange år på at bryde ud af Fremskridtspartiets skygge og blive anerkendt som et normalt parti. Pia Kjærsgaard sagde engang, at det ville være den ultimative anerkendelse af partiet, hvis de kom i regering. De fiskede efter det ved valget i 2011, men fik nej fra Løkke. Efter valget i 2015 var det en mulighed, siger Flemming Juul Christiansen, lektor på Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet,

Læs mere inde i avisen om, hvem folketingskandidaterne i Sjællands Storkreds mener, bør danne regering efter valget.