DF frygter for kvaliteten med »Hjerteløbere«

Syv medlemmer af udvalget for det nære sundhedsvæsen i Region Sjælland er parate til at sige ja til TrygFondens tilbud om at indgå samarbejde om »Hjerteløberne«.

Men Dansk Folkepartis to medlemmer tager forbehold over for at droppe regionens egen frivillig-ordning »Danmark redder liv«.

- Der er nogle udfordringer i at gå over til Hjerteløberne (som blot kan melde sig, red.), for vores frivillige er uddannet til at give hjerte-lungeredning, ved hvordan en hjertestarter fungerer, og vi stiller krav om børneattest; de kommer jo ind i fremmede menneskers hjem, og vi sørger for, at de er forsikret, hvis noget går i stykker i borgerens hjem, siger Julie Jacobsen (DF).

TrygFonden vil betale de første fem års drift, hvis Region Sjælland indgår aftalen. Hun lægger også vægt på, at de frivillige i »Danmark redder liv« bliver debriefet, når de har været ude til hjertestop, ligesom de frivillige i Danmark redder liv også kan hjælpe ved allergisk chok:

- Det er ikke omfattet af hjerteløberne. Vi har skabt en ordning med succes, hvor de frivillige gør en forskel for liv og død.

»Danmark redder liv« er oprettet af Region Sjælland, Region Syddanmark, Dansk Folkehjælp og FirstAED, men Region Syddanmark er også tæt på at tage afsked med projektet, som har kørt i 20 måneder.

Det er afgørende for udvalgsformand Trine Birk Andersen (S), som også understreger, at TrygFonden har formået at få flere frivillige til at melde sig.

- Flertallet tiltræder indstillingen om at gå over til Hjerteløberne. Men vi skal have kigget på, hvordan vi sikrer debriefing af de frivillige, som ikke er en del af TrygFondens ordning. Vi vil også gerne sikre, at de frivillige kan blive forsikret, og at der bliver udbud kurser i livredning og genopfrisk af de frivilliges kunnen, siger Trine Birk Andersen, der advarer mod at ende i en situation, hvor Region Sjælland alene skal vedligeholde app'en »Danmark redder liv«.

Egenbetaling om fem år TrygFonden betaler de første fem år, hvis regionen går med i Hjerteløberne.

Avisen spurgte udvalgsformanden, om politikerne havde drøftet den efterfølgende finansiering.

- Nej, det må vi tage stilling til efter fem år, hvor vi kan se, hvor meget volumen ordningen har. Men der er ingen tvivl om, at det er supervigtigt med frivillig indsats, der kan rykke hurtigt ved hjertestop uden for sygehusene, siger Trine Birk Andersen.

Ifølge Julie Jacobsen er cirka halvdelen af de 1,1 million kroner, Region Sjælland har brugt på »Danmark redder liv«, gået til at få teknikken omkring app'en, der kalder de frivillige på mobiltelefonen, til at fungere.

- Det er jo en engangsudgift for at få projektet i gang, siger hun.

TrygFondens hjerteløbere fungerer allerede i Hovedstaden og Midtjylland, Region Nordjylland har sagt ja til at gå med, og Region Syddanmark ventes at gå samme vej på mandag.