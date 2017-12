Gitte Simoni (gruppeformand for DF) understreger, at partiet får mest indflydelse i en konstituering, der gør Heino Knudsen (S) til regionsrådsformand.

DF: Vi får mest DF-politik med S på formandsposten

DF's gruppeformand Gitte Simoni pointerer, at med fire nye regionsrådsmedlemmer har det været væsentlig at få arbejdet med at afklare, hvilken vej, partiet skulle gå.

- Vi har forhandlet med flere partier, og vi har haft tre muligheder; enten at fortsætte med at støtte Heino Knudsen, pege på Jacob Jensen i stedet eller vælge at stå helt uden for. Vi er enige om, at vi får mest DF-politik ud at blive i konstitueringen med Socialdemokraterne, siger Gitte Simoni.