DF: Vaskeri i Svebølle ville være mere míljørigtigt

Sjælland - 25. juni 2020 kl. 08:35 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Peter Jacobsen og resten af Dansk Folkepartis seksmandsgruppe i regionsrådet fik lunken opbakning fra Enhedslisten, ellers stod de helt alene deres synspunkt om placeringen af det ny sygehusvaskeri.

DF ville genopføre det nedbrændte sygehusvaskeri, der indtil 2018 lå ved Holbæk Sygehus, i stationsbyen Svebølle i Kalundborg Kommune.

Flertallet peger på en grund i Jyderup i Holbæk Kommune.

- I Jyderup er der ingen busforbindelse, der er 1,6 kilometer fra stationen til stedet, hvor det skal ligge, og der er tre kilometer ud til Rute 23 - en vej, der går ad Rådbjergvej ind gennem et boligområde. Energiforsyningen er kulsort, det er naturgas. I Svebølle er der bus til døren, hvis der etableres en sti, vil det tage få minutter at gå fra stationen, og der 500 meter til Rute 23. Der er tænkt i at bruge overfladevand til vaskeriet. Varmen kommer fra grønt kraftværk, og Kalundborg-Symbiosen kan bidrage til yderligere grønne løsninger med genanvendelse af varmt vand, sagde Peter Jacobsen.

Allerede under godkendelse af dagsordnen led DF nederlag, da de foreslog, at punktet med sygehusvaskeriet blev udskudt, fordi politikerne først fik de sidste oplysninger et døgn før regionsrådsmødet.

Enhedslisten undlod dog at stemme, da DF's forslag kom til afstemning. Men partiet stemte sammen med alle øvrige partier for at placere det kommende sygehusvaskeri i Jyderup.

Regionsrådsformand Heino Knudsen understregede, at der skal aftales en ny vej med Holbæk Kommune ved det kommende sygehusvaskeri i Jyderup.

