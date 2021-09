Jan Herskov, spidskandidat for Dansk Folkeparti til regionsrådet, mener, at der er brug for de udenlandske læger, men at de skal kunne tale bedre dansk. Foto: PR

DF: Udenlandske læger skal tale bedre dansk

Sjælland - 15. september 2021 kl. 16:30 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det er ikke rimeligt, at borgere kommer ind på et sygehus i Region Sjælland og ikke forstår, hvad lægen siger. Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis regionsrådsmedlem Jan Herskov, der vil have indført intensive danskkurser til udenlandske læger i sundhedsvæsnet. Også selv om det kan betyde, at lægerne i nogle tilfælde må vente ekstra tid på at kunne komme i gang med at arbejde.

- Jeg har været i kontakt med patienter, der fortæller, at de er utrygge, når de ikke forstår, hvad lægen siger. Jeg har også talt med sygehus-ansatte, der er kommet til at hente forkert medicin hjem, fordi de ikke kunne forstå lægen. Vi har lægemangel, så det er fint, at der kommer udenlandske læger og hjælper os. Men det må være et ufravigeligt krav, at man kan tale dansk. Hvis ikke, man kan vente på at kunne komme i gang med at arbejde, må man alternativt ansætte tolke, siger Jan Herskov, der er DF's spidskandidat til regionsrådsvalget til november.

Ikke på budget Sprogkrav til de udenlandske læger har i årevis ligget højt på Dansk Folkepartis dagsorden. Det lykkedes partiet at få fordoblet sprogundervisningen på regionens budget i 2020. Men problemet eksisterer stadig, lyder det fra Jan Herskov.

Sn.dk spørger, hvorfor partiet ikke sikrede, at det kom med på regionens budget for 2022, som samtlige partier for nylig indgik en aftale om?

- Det var oppe og vende, men der blev ikke sat penge af til det. Men det, vi i første omgang ønsker os er, at få en tilbagemelding fra vores sygehusledelser om, hvor stort omfanget med dårlige sprogkundskaber er. Så må vi finde ud af, hvad vi skal gøre derfra, siger Jan Herskov.

Mangler læger Socialdemokratiets regionsrådsmedlem Kirsten Rask, der sidder i regionens sygehusudvalg og selv er sygeplejerske på Slagelse Sygehus, kender godt til problematikken omkring nogle udenlandske lægers sprogkundskaber.

- Jeg har oplevet, at der patienter, der holder igen med spørgsmål, fordi de ikke forstår lægen. Det er et problem, hvis ikke patienterne får den råd og vejledning, de har behov for, fortæller hun.

Kirsten Rask understreger dog, at hun intet har imod udenlandske læger.

For uden dem, ville der være endnu større mangel på læger på de sjællandske sygehuse. Det samme gælder sygeplejersker og SOSU-assistenter, tilføjer hun:

- Vi har groft sagt ikke råd til at sige nej til ret mange. Men jeg vil rigtig gerne gøre noget ved de udfordringer, der måtte være med sprogkundskaber. For i sidste ende handler det jo om patientsikkerheden, siger hun.