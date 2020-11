Martin Henriksen, der selv er bosat på Stevns, sad i 14 år i Folketinget, før han røg ud ved valget i 2019. Han er nu blevet opstillet af baglandet i Slagelse-Kredsen i Sjællands Storkreds. Foto: Jens Wollesen. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

DF: Regeringen må finde penge til Østbanen

12. november 2020

Dansk Folkeparti melder sig i koret af partier, der ønsker, at staten går ind og finder penge til en renovering af den østsjællandske lokalbane Østbanen.

Efter Sn.dk's omtale af de nedslidte skinner, der betyder, at togene har måttet tøffe afsted for nedsat fart i et år og som der stadig ikke er fundet en løsning på, har tidligere folketingsmedlem og nuværende folketingskandidat i Sjællands Storkreds, Martin Henriksen, meldt sig på banen.

Han har fået gruppeformand, Peter Skaarup, med på at spørge transportminister Benny Engelbrecht (S), om regeringen er positivt indstillet over for at afsætte midler til Østbanen:

- Infrastruktur er ikke kun en lokal og regional, men i høj grad også en national opgave. Det er kun rimeligt, at regeringen kommer på banen og hjælper til med at levere en ordentlig service til de berørte togpassagerer, siger Martin Henriksen til Sn.dk.

Både Enhedslisten og SF vil have Østbanen ind i finanslovsforhandlingerne, mens De Radikale ikke er afvisende over for at der skal findes en løsning.

Også de Konservatives Brigitte Klintskov Jerkel har ad flere omgange rejst sagen over for transportminister Benny Engelbrecht og De Konservatives egen transportordfører Niels Flemming Hansen.