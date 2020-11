Liselott Blixt (DF) vil have en god forklaring på, at hverken kommuner eller region er blevet orienteret om et tilfælde af mink-muteret corona på et plejecenter i Midtsjælland.

Send til din ven. X Artiklen: DF: Minister må forklare mutantvirus på Sjælland Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

DF: Minister må forklare mutantvirus på Sjælland

Sjælland - 06. november 2020 kl. 16:09 Af Tine Fasmer og Tomas Revsbech Kontakt redaktionen

Det forarger Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt, at ingen midtsjællandske kommuner eller Region Sjælland er orienteret om, hvor en ældre borger på et plejecenter i Midtsjælland har været smittet med den særlige muterede cluster 5-virus.

Læs også: Danmark registrerer rekordmange smittede og test

- Det undrer mig meget. Sundhedsministeren må forklare, hvad man har gjort for at inddæmme smitten. Det kommer jeg til at stille spørgsmål om. Det er en mærkelig tilgang, når vi samtidig afliver alle mink og har lukket Nordjylland, siger Liselott Blixt.

Hun oplyser, at partierne blev orienteret om, at den seneste smitte med mink-variaten af corona blev konstateret 9. september.

Folk bliver skræmt - Man gør folk bange, når man ikke siger mere om, hvad der er blevet gjort fra Styrelsen for Patientsikkerheds side. Vi fik at vide, at Statens Serum Institut ikke ved, hvordan smitten er kommet til Midtsjælland og nok aldrig finder ud af det. Men når man taler om, at vi kan risikere et nyt Wuhan (at Danmark kan blive epicenter for en ny variant af corona fra mutation i mink, som ikke reagerer på de kommende vacciner, red.), så undrer det mig meget, at regioner og kommunen ikke er orienteret om smitte på et plejecenter, siger Liselott Blixt.

Nej af hensyn til persondatasikkerhed Statens Serum Institut afviser at oplyse mere præcist, hvor der har været konstateret cluster 5-varianten på Midtsjælland.

»Af hensyn til persondatasikkerheden kan vi (...) ikke oplyse nærmere om hverken kommune eller plejecenter«.

S: Stol på styrelse Socialdemokratiets sundhedsordfører Rasmus Horn Langhoff forstår godt, at borgmestre og regionsrådsformand er frustrerede over at blive informeret på live-tv. Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) fortalte torsdag aften på pressemødet, at et af de 12 tilfælde af den særlige coronavirus, der er muteret i mink og smittet mennesker, er fundet på Midtsjælland.

Fakta Ifølge et notat fra Statens Serum Institut er der fundet minkvarianter af coronavirus hos 214 personer fra juni til midten af oktober - de 200 i Nordjylland.

Der er altså flere varianter, hvor virus er muteret hos mink, som derefter har smittet mennesker.

Den kritiske form er den såkaldte cluster 5-variant.

Den er fundet hos 11 personer i Nordjylland og 1 person på Sjælland. - Jeg tænker, at det primære har været, at Styrelsen for patientsikkerhed har reageret hurtigt for at få inddæmmet smitten og har fået hjulpet den patient, der har været ramt. Og det uanset om patienten bor i Nordjylland eller på Sjælland, Den sundhedskrise vi står i er den største krise, vi står i, siden besættelsen. Det kan ikke undgås, at det nogen gange skal gå lidt hurtigt, siger Rasmus Horn Langhoff, sundhedsordfører for Socialdemokratiet.

- Der er noget berettiget uro og utryghed, og der må myndighederne sørge for, at den berørte region og kommuner, får den information, de har brug for. Især selvfølgelig Region Sjælland. For de har en meget, meget vigtig rolle at spille i forhold til beredskab, håndtering og inddæmning, hvis der skulle blive et behov. Men jeg er meget tryg ved håndteringen, og at det bliver håndteret ordentligt af Styrelsen for Patientsikkerhed, siger Rasmus Horn Langhoff.