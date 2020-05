Se billedserie Vedbækgardens bestyrelsesformand glæder sig over, at afstandskravet er blevet sat ned til en meter: - Så bliver det trods alt nemmere at undervise, lige nu står vi sådan og peger på afstand; se den node, nej ikke den, den. Foto: Jørgen B. Andersen

Covid-19 presser foreningsdanmark

Sjælland - 12. maj 2020 kl. 08:07 Af Tine Fasmer Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Over halvdelen af Dansk Ungdoms Fællesråds medlemsorganisationer forudser stort fald i antallet af medlemmer. For det er svært at fastholde engagementet blandt medlemmer og frivillige, når foreningerne ligger underdrejet. Derfor frygter Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF), at coronakrisen kan få alvorlige følger for foreningslivet. I LandboUngdom Roskilde siver medlemmerne fra foreningen, der ligger helt stille. Hos Vedbækgarden frygter formanden både, at den yngste generation og de ældre garvede giver op. I Slagelse er 4H ved at tabe gejsten.

Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har netop gennemført en spørgeskemaundersøgelse, som viser, at de tre foreninger slet ikke er alene.

Næsten 57 procent af organisationerne i DUF forventer, at medlemstallet falder i år på grund af coronakrisen, og 40 procent af lokalforeningerne har svært ved at fastholde de frivilliges engagement.

- Vi har allerede mistet omkring 20 medlemmer, og vi har adskillige på rykkerlisten. Det er på flere måder et stort problem, at Roskilde Dyrskue er aflyst, for der plejer vi at tegne mange medlemsskaber. Vi kommer heller ikke til at holde vores årlige, store dyrskuefest eller deltage på Dansk Kennelklubs hundeudstilling. Så vi risikerer både, at der mangler indtægter til at lave sociale og faglige arrangementer i LandboUngdom og medlemmer til at drive foreningen videre, siger Kasper Lunding, formand for LandboUngdom Roskilde.

Både nye og erfarne kan give op Vedbækgarden træner march med to meter mellem hver pige, orkestret spiller sammen i mindre grupper, og soloundervisningen er blevet virtuel.

Det er langt fra optimalt.

- Pigerne mangler fællesskabet; det der er garden, venskaberne på kryds og tværs af alder. Jeg kan godt være bange for, at vi mister nogle af de nye 9-10-årige, fordi de ikke kan overskue at øve. Nogle forældre har overskud til at støtte, men det er selvfølgelig ikke alle, der både kan klare eget job, hjælpe med hjemmeskole, og måske har haft flere børn hjemme fra skole og daginstitution, og så også lige være med på sidelinjen i datterens undervisning på kornet eller fløjte. Samtidig er jeg også rigtigt bekymret over, om nogle af vores meget erfarne piger stopper et-to-tre år før tid, fordi det bare er blevet for hårdt både at koncentrere sig om ungdomsuddannelse og garden, siger bestyrelsesformand Christine Mohr, der allerede har fået udmeldelser.

- Vi er også bekymrede for, hvorvidt vi kan rekruttere nye medlemmer, når vi ikke er synlige i lokalmiljøet. Derudover er vi bekymrede for, at vi ikke får nye betalende arrangementer i kalenderen, siger hun.

Planlægning ud i det blå Det er svært at finde energien frem til at planlægge nye arrangementer senere på året, når situationen stadig er så usikker.

- Det har været svært at planlægge og har føltes som en mavepuster, at al den frivillige energi, der har været lagt i at koordinere og planlægge, er gået fløjten. Det er demotiverende, forklarer Sara Bøttcher, der er formand i 4H Slagelse.

Foreningsliv er vigtigt Det vil være en katastrofe, hvis corona-krisen får lov at ødelægge det frivillige foreningsliv, mener DUF. For foreningslivet øger trivslen blandt børn og unge.

- For mange børn og unge er fællesskabet i foreningerne det primære. For dem vil det være katastrofalt, hvis der ikke længere eksisterer et sådant fællesskab. Foreningslivet er også det, der bidrager til liv i mange lokalområder. Udover at give tusindvis af børn og unge et fællesskab at være en del af, så er det de lokale foreninger, der sørger for underholdning til kulturnatten, det er dem, der indsamler skrald, det er dem, der går luciaoptog på plejehjemmene, og det er dem, der tiltrækker nye børnefamilier til byen, udtaler Chris Preuss, formand i DUF.