Vi er på vej mod 200.000 smittede danskere med Covid-19, og et sted mellem 5 og 10 procent får forskellige senfølger, selv om de kommer sig over sygdommen. Foto: Jakob Fønss

Covid-19: Flere sygehuse og specialer samarbejder om senfølger

40 mennesker er foreløbig blevet henvist til Region Sjællands behandlingstilbud for senfølger efter Covid-19, der blev oprettet efter nytår.

Danske Regioner har i slutningen af sidste år givet håndslag på at oprette særlige klinikker for patienter med senfølger, og det har Region Sjælland også gjort.

- Patienterne bliver udredt i det speciale, hvor deres hovedsymptom hører til. Hvis man eksempelvis har vejrtrækningsbesvær, så hører man til hos lungemedicinerne, er det hovedpine, bliver man henvist til neurologerne, og hvis det er smags- og lugtesansen, det er galt med, så bliver man henvist til øre-næse-halsafdelingen. Det betyder, at vi også kan have behandlingen så nær patienterne som muligt, fordi specialerne er på flere sygehuse, forklarer Jesper Gyllenborg.

- Det kan være aktuelt at inddrage arbejdsmedicinerne, hvis patienten har svært ved at fastholde tilknytningen til arbejdsmarkedet, og især liassonpsykiatrien (arbejder med sammenhæng mellem fysisk sygdom og psykiske lidelser, red.) kan være relevant, når vi skal afklare patienterne. Forløbet med Covid-19 kan have udløst en belastningsreaktion eller afdækket andre problemstillinger hos patienten, siger Jesper Gyllenborg.