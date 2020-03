Folketinget vedtog i sidste uge en hastelov, der suspenderer borgeres ret til udredning og behandling inden 30 dage. Reglerne træder i kraft tirsdag. Foto: Thomas Olsen.

Coronavirus får sygehuse til at aflyse: De berørte vil blive kontaktet

Sjælland - 16. marts 2020 kl. 10:49 Af Tomas Revsbech Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sjælland: Skulle man have udskiftet en hofte, opereres for brok eller til kontrol på sygehuset, må man formentlig indstille sig på, at ens operation, kontrol eller aftale er udskudt.

Alle behandlinger på Region Sjællands sygehuse, der kan tåle at blive udsat og som ikke forværrer borgerens sygdom, kan i princippet blive udskudt på grund af det forøgede coronaberedskab.

Det fortæller sundhedsfaglig koncerndirektør i Region Sjælland, Leif Panduro Jensen til Sn.dk

- Kontroller af kronisk syge patienter, som er i en stabil fase, og behandlinger af sygdomme, der ikke er livstruende og som ikke forværres, kan blive udsat. Det gør vi for at frigøre personale, kapacitet og apparater, både i forhold til den forestående, forventede stigning i Covid19-patienter. Men også i forhold til at sikre, at vi stadig kan behandle livstruende og akutte ting, eksempelvis hjerteoperationer, siger han.

Hasteloven, der blev vedtaget i sidste uge, om suspendering af behandlings- og udredningsgarantien træder først i kraft fra i morgen.

Leif Panduro Jensen fortæller, at regionen har brugt weekenden på at sende brev ud til de patienter og borgere, der bliver udsat. Så man bør tjekke sin e-Boks - eller postkasse. Samtidig har man udarbejdet lister til sygehusene over behandlinger og undersøgelser, der kan udsættes.

Koncerndirektøren vil dog ikke sige, hvilke grupper og patienter det omfatter.

- Det er langtfra alle ikke-livstruende operationer, der bliver udsat. Men der pågår stadig et arbejde med at få alt på plads. Så hvis man ikke har modtaget noget fra os vedrørende udsættelse, så kan man regne med, at ens aftale er gældende, siger koncerndirektøren.

På de sociale medier oplyser Ringsted, Næstved og Slagelse Sygehus (NSR), at al fødselsforberedelse og jordmoderundersøgelser op til 28-29 graviditetsuge er aflyst. Det samme gælder ifølge P4 Sjælland for Holbæk Sygehus.

Alle scanninger udføres som planlagt. Men tiderne kan rykkes. Derfor bør man holde øje med sin e-Boks, oplyser NSR på Facebook, hvor man samtidig oplyser, at man stadig holder jordmoder-telefonerne åbne for spørgsmål.

Flere intensiv-pladser

Region Sjælland oplyser, at man nu har udvidet antallet af sengepladser til corona- smittede, der kræver pleje, på Sjællands Universitetshospital (SUH) i Roskilde. Her er der alt i alt 40 sengepladser og 12 intensivpladser til Covid-19-patienter.

Det betyder samtidig, at 12 pladser på intensiv-afsnittet flyttes ud på SUH i Køge samt Holbæk, Slagelse og Nykøbing F. sygehuse.

